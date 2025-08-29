Tote aus Lauben ist Valerie v. M.: Ermittler veröffentlichen neue Details

Valerie von M. ist tot. Das bestätigt die Polizei nun offiziell. Bei der gestern im nördlichen Teil von Lauben (Unterallgäu) aufgefundenen Leiche handelt es sich um die seit über drei Wochen vermisste zweifache Mutter. Unter dringendem Tatverdacht steht der Lebensgefährte.

Polizei bestätigt den Tod von Valerie v. M. aus dem Unterallgäuer Lauben

Der 38-Jährige wurde am Freitagvormittag einer Ermittlungsrichterin vorgeführt und legte ein Geständnis ab, berichtet die Polizei. Die Ermittlungsrichterin erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Der mutmaßliche Täter wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht - dort sitzt er nun in Untersuchungshaft.

Vermisstenfall aus Lauben sorgte bundesweit für Schlagzeilen

Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen: Valerie v. M. verschwand am 5. August. Seitdem suchte die Polizei mit Hochdruck nach der 36-Jährigen. Die eingerichtete Ermittlungsgruppe „Koppel“ durchsuchte zuletzt offenbar das Umfeld der Frau. Am Donnerstag rückten zahlreiche Beamte am Wohnhaus der Familie an. Außerdem durchsuchten die Ermittler ein Waldstück und einen landwirtschaftlichen Betrieb im nördlichen Teil von Lauben. Dort fanden sie schließlich auch die Leiche der Vermissten.

Der Fall Valerie von M. aus Lauben im Überblick

Angehörige melden Valerie von M. aus Lauben im Unterallgäu am 7. August bei der Polizei als vermisst . Angeblich habe sie nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten das Haus verlassen und sei seitdem nicht mehr aufgetaucht.

Polizeibeamte entdecken wenig später auf dem Freizeitgrundstück der Familie nahe Erkheim das Auto der Vermissten. Von ihr selbst fehlt jede Spur.

Wenig später wird an einem Parkplatz in Landsberg am Lech die Geldbörse der zweifachen Mutter gefunden.

Gut zwei Wochen nach dem Verschwinden der 36-Jährigen richtet die Kripo Memmingen die Ermittlungsgruppe „Koppel“ ein – der Name ist angelehnt an das Grundstück, auf dem das Auto gefunden worden war. Man könne weder ein selbstständiges Verschwinden der Frau, noch einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen ausschließen, heißt es in Ermittlerkreisen.

Am 27. August durchsuchen etliche Polizeibeamte die Gegend rund um Lauben im Unterallgäu.

Am 28. August rückt die Spurensicherung im Haus der Familie in Lauben an. Später gibt die Polizei bekannt: In einem Waldstück haben die Ermittler eine Leiche gefunden.

Am 29. August ist klar: Die gefundene Leiche ist Valerie v. M. Der Lebensgefährte hat laut Polizei ein Geständnis abgelegt.