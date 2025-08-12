Icon Menü
Mutter aus dem Unterallgäu wird seit Tagen vermisst: Polizei geht neuer Spur nach

Von einer Mutter aus dem Unterallgäu fehlt jegliches Lebenszeichen. Nun wurde ihr Geldbeutel gefunden - rund 50 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt.
Von Tobias Schuhwerk und Benjamin Liß
    Eine 36-Jährige aus der Gemeinde Lauben im Unterallgäu wird vermisst. Foto: Siegfried Rebhan / Polizei Schwaben Süd/West

    Der Vermissten-Fall einer 36-Jährigen aus Lauben im Unterallgäu wird immer rätselhafter. Von der zweifachen Mutter fehlt nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten seit über einer Woche jegliches Lebenszeichen. Mittlerweile hat die Polizei das Portemonnaie der Frau im Bereich eines Parkplatzes im oberbayerischen Landsberg gefunden. Das bestätigte Christian Lindstedt, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, auf Anfrage unserer Redaktion.

