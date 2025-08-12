Mutter aus dem Unterallgäu wird seit Tagen vermisst: Polizei geht neuer Spur nach

Der Vermissten-Fall einer 36-Jährigen aus Lauben im Unterallgäu wird immer rätselhafter. Von der zweifachen Mutter fehlt nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten seit über einer Woche jegliches Lebenszeichen. Mittlerweile hat die Polizei das Portemonnaie der Frau im Bereich eines Parkplatzes im oberbayerischen Landsberg gefunden. Das bestätigte Christian Lindstedt, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, auf Anfrage unserer Redaktion.
Portemonnaie gefunden
