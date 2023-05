Geiger David Garrett spielt mit einer Zehn-Millionen-Dollar-Geige in Kempten

David Garrett (42) hat sich in ein wertvolles Instrument verliebt. Damit tritt er am 27.5.2023 in Kempten auf. Im AZ-Interview verrät er mehr darüber.

David Garrett, das Allgäuer Publikum kennt Sie von Auftritten mit großen Orchestern. Jetzt kommen Sie mit einem Trio in die BigBox nach Kempten und spielen kurze Geigenstücke. Warum eine kleine "Band", und warum kleine Stücke?

Garrett: Es ist ja ganz normal in der Klassik, kammermusikalisch unterwegs zu sein. Ich habe mich für ein unkonventionelles Trio entschieden mit klassischer Gitarre und Vimana, einem klassischen Bass. Wir führen durch die Musikgeschichte. Das Programm ist sehr unterhaltsam, sehr anspruchsvoll, aber auch sehr eingängig – für Klassikkenner, aber auch für Neulinge.

Haben Sie genug von den großen Violinkonzerten von Brahms, Tschaikowsky, Bruch oder Mendelssohn?

Garrett: Nein, überhaupt nicht. Aber ich finde es spannend, das Publikum immer wieder auf neue Reisen mitzunehmen. Auch für mich als Künstler ist das viel spannender, als immer nur Violinkonzerte zu spielen Es hat mir viel Freude bereitet, das Album mit diesen Zugabestücken einzuspielen. Auch die großen Geiger wie Jascha Heifetz, Issac Stern, Itzhak Perlman oder Fritz Kreisler haben das gemacht. Ich möchte damit ein traditionelles Publikum ansprechen aber auch eine Leichtigkeit bieten für Neulinge.

Sunny-Boy an der Geige: In der Big Box war David Garrett zuletzt 2017 zu Gast. Mit dem Sinfonieorchester Basel spielte er Tschaikowsky-Werke. Bild: Ralf Lienert

Das hört sich ein wenig so an, als ob in diesem Programm mit Zugabestücken kein gewichtiges Werk mit Tiefe und Ausdruckskraft darunter wäre.

Garrett: Für mich besitzt auch ein dreiminütiges Stück Tiefe, sofern es Inhalt, Seele und Emotion vermittelt. Das hat den gleichen Wert wie ein Violinkonzert. Alle großen Geiger haben auch kleine Stücke gespielt. Schauen Sie sich die Konzertprogramme des 19. Jahrhunderts der großen Komponisten und Virtuosen an: Es gab viele Abende mit kurzen Stücken. Davon können wir uns eine Scheibe abschneiden. Wir sind so konservativ geworden gegenüber der eigentlichen klassischen Tradition!

Könnten wir heute von diesem Umgang mit Musik im 19. Jahrhundert lernen?

Garrett: Jeder, der sich ein bisschen mit Musikgeschichte auskennt weiß, dass die Menschen im 19. Jahrhundert ganz entspannt mit Musik umgegangen sind. Ich finde, dass Musik nicht Religion ist. Man darf auch nicht versuchen, Musik fanatisch auf ein Silbertablett zu stellen. Musik muss fürs Publikum immer einen hohen Unterhaltungswert haben. Sie ist wie ein Urlaub, wo man loslassen und entspannen kann. Menschen, die ins Konzert kommen, wollen ihre Sorgen vergessen und in ein Erlebnis eintauchen. Ich gebe den Menschen Gelegenheit, den Stress des Alltags für zwei Stunden zu vergessen.

Entsprechen kurze Stücke eher heutigen Hörgewohnheiten?

Garrett: Ich glaube, das hat zu den Hörgewohnheiten jeder Zeit gut gepasst. Fritz Kreisler ist in den 1920er Jahren dauernd mit solchen Programmen unterwegs gewesen. Und nicht nur er. Wenn ein Jascha Heifetz das gemacht hat, dann kann ich das auch machen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ganz im Gegenteil. Es gibt anspruchsvolle, schöne, sehr intensive, virtuose aber auch melodische Stücke, die fesseln und alleinstehend funktionieren.

Bringt eine Geige im Wert von zehn Millionen Dollar mit nach Kempten: David Garrett. Bild: Ralf Lienert

Welches der kurzen Stücke, die Sie ja auch auf dem Album „Iconic“ eingespielt haben, ist Ihnen am meisten ans Herz gewachsen?

Garrett: Ich mag die Cavatina von Joachim Raff sehr, weil man damit den Sound der Geige herausstellen kann. Ich habe ein wunderbares Instrument für diese Tour, eine Guarneri del Gesú, die „Baltic“. Es macht besonders viel Spaß bei diesem Stück, die Geige klingen zu lassen.

Wie sind Sie zu dem Instrument gekommen?

Garrett: Sie ist gerade in New York für zehn Millionen Dollar verkauft worden, und ich habe die große Ehre, bei dieser Tour darauf spielen zu dürfen. Es ist das Trauminstrument schlechthin.

Was ist so toll an dieser Geige?

Garrett: Sie klingt am süßesten, wenn man darauf süß spielen möchte; sie klingt am robustesten, wenn man robust spielen möchte. Diese Geige besitzt die ganze Palette an Farben, die es auf dieser Welt gibt. Ich habe in meinem Leben noch nie auf einer so tollen Geige gespielt. Sie ist die Nummer eins.

Da lassen Sie die Stradivari, die Sie ja auch besitzen, im Kasten?

Garrett: Ja, absolut.

Werden Sie die Stradivari wieder in die Hand nehmen?

Garrett: Gerade gestern Abend, als ich zu Hause war, habe ich sie rausgenommen und ein paar Stücke durchgearbeitet. Das hat Spaß gemacht. Aber die Guarneri ist das ultimative Instrument.

Wenn Sie nach Hause kommen und sich entspannen möchten: Welche Musik legen Sie auf oder streamen Sie? Rock, Pop, Klassik?

Garrett: Ich bin von meiner Kindheit geprägt und habe Plattenspieler. Ich besitze eine bunte Mischung an Platten, darunter viele tolle Klassik-Aufnahmen. Wenn ich entspannen will, dann höre ich Chopins Klavierkonzerte von Arthur Rubinstein. Das ist perfekt für einen schönen Sonntagmorgen.

Muss man als Virtuose noch täglich üben?

Garrett: Jeden Tag! Das ist wie Hochleistungssport und hat vor allem mit der Konzentration zu tun, nicht nur mit dem Bewegen der Finger. Das fängt bei Tonleitern und Arpeggios an und geht rüber zu Etüdenstücken. Es geht dabei nicht nur um die Geschmeidigkeit der Finger, sondern auch darum, Kopf und Körper in Einklang zu bringen. Danach widme ich mich der Musik.

Und das wirklich täglich?

Garrett: Wirklich! Es gibt ein wunderbares Zitat von Jascha Heifetz, der sagte: Wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich es; wenn ich zwei Tage nicht übe, merken es die Kritiker; und wenn ich drei Tage nicht übe, merkt es das Publikum. Da ist viel Wahres dran. Die größte Genugtuung für uns Künstler ist, wenn das, was man hart erarbeitet hat, entspannt, leicht, flüssig auf der Bühne funktioniert.

Sie sagten einmal, dass Harmonie das sei, was im Leben zählt. Halten Sie Spannungen und Streit schlecht aus?

Garrett: Ich mag Diskutieren und Argumentieren. Wenn beide Seiten verhärtet sind, bin ich aber keiner, der zu streiten anfängt. Dann respektiere ich die Meinung des anderen, und das Thema ist gegessen.

Sind Sie kritikfähig?

Garrett: Ja. Allerdings muss Kritik von denen kommen, die Ahnung haben. Ich bin lernfähig, das muss man ja auch sein. Aber ich mag nicht streiten. Das ist für mich etwas Unerträgliches.

David Garrett spielt am Samstag, 27. Mai (20 Uhr), in der Big Box Allgäu in Kempten.