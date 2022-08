Sprengungen im Allgäu: Welche Geldautomaten sind gefährdet?

Nach einer Serie von Taten läuft jetzt eine Standort-Analyse. Es gibt einige Ideen, um den Tätern das Handwerk zu legen.

23.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Nach einer Serie von Geldautomaten-Sprengungen wollen die Banken und das Bundeskriminalamt (BKA) nun gemeinsam gegensteuern: „Es läuft eine Analyse, welcher Standort wie gefährdet ist. Da geht es zum Beispiel um die Nähe zur nächsten Autobahn-Auffahrt“, sagt Vorstand Peter Rauh von der Raiffeisenbank im Allgäuer Land mit Sitz in Altusried. In letzter Konsequenz könne es passieren, dass einzelne besonders gefährdete Standorte geschlossen werden. Die Woringer Filiale der Raiffeisenbank wurde im Mai zum Ziel von Geldautomaten-Sprengern. Die Täter, von denen immer noch jede Spur fehlt, richteten einen Schaden in siebenstelliger Höhe an.

