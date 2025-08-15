Auf die Hitze folgt der Donner: Hitzegewitter heute im Allgäu erwartet

Am Feiertag Maria Himmelfahrt hat die Hitze das Allgäu weiterhin im Griff. Doch gegen Nachmittag können erste Hitzegewitter aufziehen. Auch in Kempten, wo derzeit die Allgäuer Festwoche stattfindet, kann es abends donnern.

Diese Wetter-Warnungen des DWD gelten derzeit für den Allgäu-Bodensee-Raum heute am Freitag (15.8.2025)

Landkreis Oberallgäu: Amtliche Warnung vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) - gilt vorerst bis 16 Uhr.

Landkreis Ostallgäu: keine aktuelle Warnung.

Landkreis Unterallgäu: keine aktuelle Warnung.

Landkreis Lindau: keine aktuelle Warnung.

Stadt Kempten: keine aktuelle Warnung.

Stadt Kaufbeuren: keine aktuelle Warnung.

Stadt Memmingen: keine aktuelle Warnung.

Konkret warnt der DWD heute vor Gewittern. Möglich seien vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen oder Unterführungen, aber auch Aquaplaning und Hagelschlag. In Acht geben sollte man sich vor herabstürzenden Gegenständen oder umstürzenden Bäumen. Durch Blitzschlag droht Lebensgefahr. Lesen Sie hier wie man sich bei Blitzschlag im Auto verhält.

Das sind die vier Warnstufen des DWD für Unwetter:

Stufe 1: Hierbei handelt es sich um die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es können laut DWD "wetterbedingt Gefährdungen auftreten". Es sei ratsam, sich bei Aktivitäten im Freien über die Wetterentwicklung zu informieren.

Stufe 2: Jetzt warnt der DWD vor "markantem Wetter". Die Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Vereinzelt kann es bereits zu Sturm-Schäden kommen.

Stufe 3: Bei der Amtlichen Unwetterwarnung ist es schon sehr gefährlich. Vielerorts kann es zu Schäden kommen, der DWD empfiehlt, sich jetzt nicht mehr im Freien aufzuhalten. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, ist äußerste Vorsicht geboten.

Stufe 4: Nur bei extremen Unwettern wird die Stufe 4 ausgerufen. Das Wetter kann lebensbedrohlich sein und große Schäden und Zerstörungen anrichten. Häufig sind dabei auch größere Gebiete betroffen. Man solle sich auf "außergewöhnliche Maßnahmen" vorbereiten.

