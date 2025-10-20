Schaurig-schöne Veranstaltungstipps zu Halloween 2025 im Allgäu

Wenn im Allgäu die Kürbisse leuchten, der Nebel über Wiesen und Wäldern hängt und die Tage wieder deutlich kürzer sind, ist klar: Halloween steht vor der Tür. Ende Oktober wird es in der Region wieder gruselig-schön.
Unser Überblick verrät, wann und wo Sie im Allgäu Halloween feiern können - von familientauglichen Events bis hin zu schaurig-schönen Halloween-Partynächten.
Das sind einige der besten Halloween-Veranstaltungen für Kinder und die ganze Familie im Allgäu
Freitag, 24. Oktober 2025
- Halloween 2025 im Schongauer Märchenwald, Beginn Freitag, 13 Uhr bis Sonntag, 20.25 Uhr.
- Waldgeister-Party, Skywalk Waldwelt bei Scheidegg, ab 19.30 Uhr, ab 12 Jahren
Samstag, 25. Oktober 2025
- Workshop „Halloweenschleim herstellen“, Museum Kempten im Zumsteinhaus, 10 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 15 Uhr, kostenpflichtig
- Waldgeister-Party, Skywalk Waldwelt bei Scheidegg, ab 19.30 Uhr, ab 12 Jahren
Sonntag, 26. Oktober 2025
- Halloween-Party mit allgäu.tv, Wonniland in Sonthofen, Beginn: 14 Uhr. Weitere Infos auf allgäu.tv.
Donnerstag, 30. Oktober 2025
- „All Hallows Eve - Sagen und Legendenführung“, Burghalde in Kempten. Beginn 18:30 Uhr, kostenpflichtig. Anmeldung über bühnentaucher.de
Freitag, 31. Oktober 2025
- Halloween-Party für Klein und Groß mit Kinderdisco und Gruselgeschichten, Gipfelstürmer in Jungholz, 16 Uhr bis 19 Uhr, kostenfrei.
- Kindergruselführung mit dem Nachtwächter, Memmingen, ab 18 Uhr, kostenpflichtig, Informationen über die Tourist-Info Memmingen
- Halloween in der Therme, Therme Bad Wörishofen, ab 17 Uhr, kostenpflichtig, ab 16 Jahren
- Halloween-Führung, gruseliger Nachtspaziergang in Leutkirch, um 17.30 Uhr, kostenpflichtig
Halloween-Spektakel im Skyline Park in Rammingen.
Ab dem 11. Oktober findet im Freizeitpark „Skyline Park“ in Rammingen das Halloween-Spektakel statt. Jeweils von Freitag bis Sonntag gibt es bis zum 2. November 2025 zum Beispiel verschiedene Grusel-Labyrinthe - darunter auch für Kinder.
Einige der besten Halloween-Partys im Allgäu 2025
Für alle, die den Halloween-Abend gerne feiernd verbringen wollen, gibt es im Allgäu eine ganze Reihe gruselig-spaßiger Partys. Neben Tanzveranstaltungen haben wir auch eine kulinarische Halloween-Party in Oberstdorf und ein paar Halloween-Konzerte aufgelistet.
- Horrornight 2025 mit Nasvai und Love Gun, Gasthaus Willofs, ab 18.30 Uhr
- Kufa Halloween Party, Kulturfabrik auf der Insel in Mindelheim, ab 21 Uhr
- Grusical & Halloween Party mit Joy of Voice, e-con Arena Park in Memmingen, ab 19.30 Uhr
- Halloween-Party mit DJ, Gipfelstürmer in Jungholz, ab 20 Uhr
- Halloween-Party mit Kostümwettbewerb, Eiskeller Memmingen, ab 20 Uhr
- Hämatom - Zombieland-Show, Kaminwerk Memmingen, ab 19 Uhr
- Halloween Küchenparty, Freiberg in Oberstdorf, ab 19 Uhr
- Halloween-Rocknacht mit P.A.M, Lenzkeller in Obergünzburg, ab 20 Uhr
- Halloween mit Sin Goblin, Club Go-In in Obergünzburg, ab 20 Uhr
- Halloween Panic at the Disco - mit Kostümwettbewerb, Parktheater Kempten, ab 20 Uhr
