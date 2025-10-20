Schaurig-schöne Veranstaltungstipps zu Halloween 2025 im Allgäu

Wenn im Allgäu die Kürbisse leuchten, der Nebel über Wiesen und Wäldern hängt und die Tage wieder deutlich kürzer sind, ist klar: Halloween steht vor der Tür. Ende Oktober wird es in der Region wieder gruselig-schön.

Unser Überblick verrät, wann und wo Sie im Allgäu Halloween feiern können - von familientauglichen Events bis hin zu schaurig-schönen Halloween-Partynächten.

Das sind einige der besten Halloween-Veranstaltungen für Kinder und die ganze Familie im Allgäu



Freitag, 24. Oktober 2025

Halloween 2025 im Schongauer Märchenwald, Beginn Freitag, 13 Uhr bis Sonntag, 20.25 Uhr.

Waldgeister-Party, Skywalk Waldwelt bei Scheidegg, ab 19.30 Uhr, ab 12 Jahren

Samstag, 25. Oktober 2025

Workshop „Halloweenschleim herstellen“, Museum Kempten im Zumsteinhaus, 10 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 15 Uhr, kostenpflichtig

Waldgeister-Party, Skywalk Waldwelt bei Scheidegg, ab 19.30 Uhr, ab 12 Jahren

Sonntag, 26. Oktober 2025

Halloween-Party mit allgäu.tv, Wonniland in Sonthofen, Beginn: 14 Uhr. Weitere Infos auf allgäu.tv .

Donnerstag, 30. Oktober 2025

„All Hallows Eve - Sagen und Legendenführung“, Burghalde in Kempten. Beginn 18:30 Uhr, kostenpflichtig. Anmeldung über bühnentaucher.de

Freitag, 31. Oktober 2025

Halloween-Party für Klein und Groß mit Kinderdisco und Gruselgeschichten, Gipfelstürmer in Jungholz, 16 Uhr bis 19 Uhr, kostenfrei.

Kindergruselführung mit dem Nachtwächter, Memmingen, ab 18 Uhr, kostenpflichtig, Informationen über die Tourist-Info Memmingen

Halloween in der Therme, Therme Bad Wörishofen, ab 17 Uhr, kostenpflichtig, ab 16 Jahren

Halloween-Führung, gruseliger Nachtspaziergang in Leutkirch, um 17.30 Uhr, kostenpflichtig

Halloween-Spektakel im Skyline Park in Rammingen.

Ab dem 11. Oktober findet im Freizeitpark „Skyline Park“ in Rammingen das Halloween-Spektakel statt. Jeweils von Freitag bis Sonntag gibt es bis zum 2. November 2025 zum Beispiel verschiedene Grusel-Labyrinthe - darunter auch für Kinder.

Einige der besten Halloween-Partys im Allgäu 2025

Für alle, die den Halloween-Abend gerne feiernd verbringen wollen, gibt es im Allgäu eine ganze Reihe gruselig-spaßiger Partys. Neben Tanzveranstaltungen haben wir auch eine kulinarische Halloween-Party in Oberstdorf und ein paar Halloween-Konzerte aufgelistet.

Horrornight 2025 mit Nasvai und Love Gun, Gasthaus Willofs, ab 18.30 Uhr

Kufa Halloween Party, Kulturfabrik auf der Insel in Mindelheim, ab 21 Uhr

Grusical & Halloween Party mit Joy of Voice, e-con Arena Park in Memmingen, ab 19.30 Uhr

Halloween-Party mit DJ, Gipfelstürmer in Jungholz, ab 20 Uhr

Halloween-Party mit Kostümwettbewerb, Eiskeller Memmingen, ab 20 Uhr

Hämatom - Zombieland-Show, Kaminwerk Memmingen, ab 19 Uhr

Halloween Küchenparty, Freiberg in Oberstdorf, ab 19 Uhr

Halloween-Rocknacht mit P.A.M, Lenzkeller in Obergünzburg, ab 20 Uhr

Halloween mit Sin Goblin, Club Go-In in Obergünzburg, ab 20 Uhr

Halloween Panic at the Disco - mit Kostümwettbewerb, Parktheater Kempten, ab 20 Uhr