Das ist los an Halloween im Allgäu: Die besten Veranstaltungen, Partys und Termine 2025

Halloween im Allgäu

Schaurig-schöne Veranstaltungstipps zu Halloween 2025 im Allgäu

Wer zu Halloween noch nach spannenden Veranstaltungen im Allgäu sucht, für den gibt es hier einige Vorschläge.
Von Allgäuer Zeitung
    Partys, Grusel-Führungen und etliche andere Events gibt es zu Halloween 2025 im Allgäu
    Partys, Grusel-Führungen und etliche andere Events gibt es zu Halloween 2025 im Allgäu Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt (Symbolbild)

    Wenn im Allgäu die Kürbisse leuchten, der Nebel über Wiesen und Wäldern hängt und die Tage wieder deutlich kürzer sind, ist klar: Halloween steht vor der Tür. Ende Oktober wird es in der Region wieder gruselig-schön.

    Unser Überblick verrät, wann und wo Sie im Allgäu Halloween feiern können - von familientauglichen Events bis hin zu schaurig-schönen Halloween-Partynächten.

    Das sind einige der besten Halloween-Veranstaltungen für Kinder und die ganze Familie im Allgäu


    Freitag, 24. Oktober 2025

    • Halloween 2025 im Schongauer Märchenwald, Beginn Freitag, 13 Uhr bis Sonntag, 20.25 Uhr.
    • Waldgeister-Party, Skywalk Waldwelt bei Scheidegg, ab 19.30 Uhr, ab 12 Jahren

    Samstag, 25. Oktober 2025

    • Workshop „Halloweenschleim herstellen“, Museum Kempten im Zumsteinhaus, 10 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 15 Uhr, kostenpflichtig
    • Waldgeister-Party, Skywalk Waldwelt bei Scheidegg, ab 19.30 Uhr, ab 12 Jahren

    Sonntag, 26. Oktober 2025

    • Halloween-Party mit allgäu.tv, Wonniland in Sonthofen, Beginn: 14 Uhr. Weitere Infos auf allgäu.tv.

    Donnerstag, 30. Oktober 2025

    • „All Hallows Eve - Sagen und Legendenführung“, Burghalde in Kempten. Beginn 18:30 Uhr, kostenpflichtig. Anmeldung über bühnentaucher.de

    Freitag, 31. Oktober 2025

    • Halloween-Party für Klein und Groß mit Kinderdisco und Gruselgeschichten, Gipfelstürmer in Jungholz, 16 Uhr bis 19 Uhr, kostenfrei.
    • Kindergruselführung mit dem Nachtwächter, Memmingen, ab 18 Uhr, kostenpflichtig, Informationen über die Tourist-Info Memmingen
    • Halloween in der Therme, Therme Bad Wörishofen, ab 17 Uhr, kostenpflichtig, ab 16 Jahren
    • Halloween-Führung, gruseliger Nachtspaziergang in Leutkirch, um 17.30 Uhr, kostenpflichtig

    Halloween-Spektakel im Skyline Park in Rammingen.

    Ab dem 11. Oktober findet im Freizeitpark „Skyline Park“ in Rammingen das Halloween-Spektakel statt. Jeweils von Freitag bis Sonntag gibt es bis zum 2. November 2025 zum Beispiel verschiedene Grusel-Labyrinthe - darunter auch für Kinder.

    Einige der besten Halloween-Partys im Allgäu 2025

    Für alle, die den Halloween-Abend gerne feiernd verbringen wollen, gibt es im Allgäu eine ganze Reihe gruselig-spaßiger Partys. Neben Tanzveranstaltungen haben wir auch eine kulinarische Halloween-Party in Oberstdorf und ein paar Halloween-Konzerte aufgelistet.

    • Horrornight 2025 mit Nasvai und Love Gun, Gasthaus Willofs, ab 18.30 Uhr
    • Kufa Halloween Party, Kulturfabrik auf der Insel in Mindelheim, ab 21 Uhr
    • Grusical & Halloween Party mit Joy of Voice, e-con Arena Park in Memmingen, ab 19.30 Uhr
    • Halloween-Party mit DJ, Gipfelstürmer in Jungholz, ab 20 Uhr
    • Halloween-Party mit Kostümwettbewerb, Eiskeller Memmingen, ab 20 Uhr
    • Hämatom - Zombieland-Show, Kaminwerk Memmingen, ab 19 Uhr
    • Halloween Küchenparty, Freiberg in Oberstdorf, ab 19 Uhr
    • Halloween-Rocknacht mit P.A.M, Lenzkeller in Obergünzburg, ab 20 Uhr
    • Halloween mit Sin Goblin, Club Go-In in Obergünzburg, ab 20 Uhr
    • Halloween Panic at the Disco - mit Kostümwettbewerb, Parktheater Kempten, ab 20 Uhr
