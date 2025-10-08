Traumhafter Herbst im Allgäu: Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos!

Die Bäume leuchten bunt, die Luft ist klar und die ein oder anderen Bergspitzen sind schon eingepudert. Der Herbst im Allgäu zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite.

Überall warten Foto-Motive, die man am liebsten sofort festhalten möchte - oder?

Goldener Herbst im Allgäu: Wir wollen Ihre Herbstbilder sehen

Haben Sie auch schon zur Kamera oder zum Smartphone gegriffen? Dann zeigen Sie uns Ihren ganz persönlichen Allgäuer Herbstmoment 2025!

Wir möchten die farbenfrohen Eindrücke unserer Leserinnen und Leser in einer großen Online-Bildergalerie und vereinzelt auf unseren Social-Media-Kanälen teilen.

Herbstbilder einsenden bei der AZ: So funktioniert es

So können Sie mitmachen:

Schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto einfach per E-Mail an digitalteam@azv.de.

Bitte geben Sie an:

Betreff: Allgäu-Herbst-Momente

Ihren Vor- und Nachnamen

Wann und wo das Foto aufgenommen wurde

Also: Kamera raus, Wanderschuhe an und her mit den goldenen Herbstmomenten!

Schöne Herbstwanderungen und Aktivitäten: auch für Fotomotive!

Kleiner Tipp: Der Herbst bietet gerade unzählige Möglichkeiten für wunderschöne Motive, aber auch einfach, um an der frischen Luft aufzutanken. Sei es auf einer Wanderung im Tannheimer Tal, beim Spaziergang durch die Wälder rund um Immenstadt oder auf einer Radtour entlang der Iller. Auch viele Hütten haben im Herbst noch geöffnet.

Jeden Donnerstag erscheint dazu unser Newsletter „Aktiv im Allgäu“ mit ausgewählten Tipps fürs Wochenende. Wanderrouten, Veranstaltungen und Ausflugstipps für Freizeitsportler und Familien, zusammengestellt von unserer Redaktion. Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Herbstmomente einsenden und das eigene Bild in der Galerie entdecken

Das Kleingedruckte – aber ganz einfach erklärt: Mit der Zusendung Ihres Fotos bestätigen Sie, dass Sie die Urheberrechte an dem Bild besitzen und dass durch die Veröffentlichung keine Rechte Dritter verletzt werden. Sie räumen der Redaktion zudem ein einfaches Nutzungsrecht zur Veröffentlichung auf unserer Website, in der Zeitung und auf unseren Social-Media-Kanälen ein.

Wir freuen uns auf viele bunte Herbstimpressionen – von stillen Momenten am See über Laub und Kastanien bis zu sonnigen Gipfelerlebnissen. Vielen Dank im Voraus!