Hochvogel im Allgäu: Spalt im Berg öffnet sich immer weiter

Spalt im Berg wird immer größer

„Manche wollen einfach nochmal hoch, bevor der Berg auseinanderfällt“ - Besuch auf dem Hochvogel

Am Hochvogel arbeiten Forscher seit Jahren an einem Frühwarnsystem für einen drohenden Felssturz. Ein Besuch auf dem 2593 Meter hohen Gipfel.
Von Michael Munkler
    Der Aufstieg zum Hochvogel lockt weiterhin Wanderer. Gute Kondition und absolute Trittsicherheit sind Voraussetzung.
    Der Aufstieg zum Hochvogel lockt weiterhin Wanderer. Gute Kondition und absolute Trittsicherheit sind Voraussetzung. Foto: Michael Munkler

    Er ist wohl einer der markantesten Allgäuer Gipfel: Der Hochvogel mit seiner Dreieckform und den beiden „Flügeln“. Und in den vergangenen Jahren hat er richtig Karriere gemacht - wenn man so etwas über einen Berg sagen kann. Seit geraumer Zeit ist der Hochvogel Gegenstand eines viel beachteten internationalen Forschungsprojekts unter Federführung von Professor Michael Krautblatter von der Technischen Universität (TU) München. Denn der Riss im Gipfelbereich des 2593 Meter hohen Felskolosses wird immer größer. Er hat sich inzwischen zu einer regelrechten Schlucht verbreitert.

