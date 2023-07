Das ist die Geschichte des Hotels Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang

Hotel Prinz Luitpold Bad war im Krieg ein Lazarett, später gab es dort Kuren. Wie sich die Inhaberfamilie an die Entwicklungen erinnert.

Familie Gross aus Bad Hindelang hat Grund zum Feiern. Es geht um ein rundes Jubiläum im Jahr 2023: 100 Jahre ist ihr Hotel Prinz-Luitpold-Bad nun in Familienbesitz. Dazu seien „viel glückliche Fügung und vielleicht auch unkluges Durchhalten“ nötig gewesen, heißt es augenzwinkernd in einem Vorwort zur Hotelchronik, die Albert Gross verfasst hat.

Kauf für 10 Millionen Reichsmark - einen Monat später nur noch ein Kilo Brot wert

Dort steht auch: Am 11. März 1923 kaufte Andreas Gross aus Schwäbisch Gmünd für 10 Millionen Reichsmark das Hotel mit Schwefelquelle in Bad Hindelang. Im Mai erfolgte die Grundbucheintragung. Tragisch: Mitte Oktober des Jahres war für die Kaufsumme nur noch ein Kilo Brot zu erwerben. Weiter heißt es in der Chronik: Mit Mut und Schaffenskraft bauten Maria und Andreas Gross das Hotel um und aus und beteiligten sich rege an der Ortsentwicklung. 1928 wurde bis in den dritten Stock erweitert. 1932 wurde die Straße vom Hotel zur Jochstraße vom Ehepaar Gross angelegt.

Das Hotel Prinz-Luitpold-Bad liegt am Fuße des Iseler, oberhalb von Bad Hindelang. Von dort können Bergwanderer direkt zu einer Tour aufbrechen.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Familie ausquartiert und das Hotel zum Lazarett. Nach dem der Krieg verloren war, übernahmen das Lazarett zunächst amerikanische Soldaten und benannten es in „Mustang Manor II“ um. Später übernahm ein Schwesternorden und bot Tuberkulose-Kuren an. Erst im Jahr 1949 erhielt der erste Sohn Alois mit seiner Frau Elisabeth aus Pforzheim das Hotel zurück. (Lesen Sie hier: Den Vorfwürfen getrotzt - Wie man an der B19 ruhig wohnen kann)

Weiterentwicklung in vollem Gange

Ab 1950 wurde mit großem Elan an der Weiterentwicklung gearbeitet. 1954 wurde das Freibad gebaut und das Restaurant erweitert, 1969 kam das Hallenbad dazu. Dies alles machte das Hotel „zu einem beliebten Ort für die feine Gesellschaft“, heißt es in der Chronik.

„Ungefähr 1936 muss das gewesen sein“, sagt Armin Gross zu diesem Bild. Es zeigt seinen Großvater beim Skifahren, im Hintergrund das Hotel der Familie.

Alois hat seinen Sohn Albert, studierter Diplomkaufmann, 1973 gebeten, ins Hotel einzusteigen. Mit seiner Frau Marion, eine promovierte Biologin und aufgewachsen in Frankfurt am Main, begann die dritte Generation im Dezember mit der Arbeit. Die beiden sanierten den Betrieb und bauten ihn aus. Die Kur wurde zur wichtigen Einnahmequelle. Anfang der 80er Jahre deutete sich das Aus der traditionellen Kur an. Das Ehepaar baut vor und setzt durch die Errichtung einer der ersten Hotel-Wellnessanlagen (Quelldorado) mehr auf Erholungs- und Urlaubsgäste. Dieses Jahr leiten Marion und Albert das Hotel 50 Jahre lang.

Armin Gross Frau ist ihm eine größe Stütze

2006 stieg Armin Gross nach Studium der Betriebswirtschaftslehre bis zum Master in Hotel Management ins Hotel ein. Sonnenklar sei das anfangs nicht gewesen, sagt Armin Gross auf Anfrage der Redaktion: Erst habe er mal zwei Semester Biologie studiert. Dann „habe ich mir gedacht, dass es schade wäre, die Tradition nicht fortzuführen“. Gesagt, getan. „Heute bin ich der Meinung, dass es keinen schöneren und besseren Beruf für mich gegeben hätte.“ Seine Frau Sabine sei ihm eine große Stütze, wirkt seit 2011 im Familienunternehmen mit. „Sie ist Diplomkauffrau und arbeitete früher bei Apple“, sagt Armin Gross, der zusammen mit seinem Vater Albert Geschäftsführer ist.

Die Familie renoviert das Hotel Jahr um Jahr. „Die Qualitätsoffensive zusammen mit einem neuen Markenauftritt und dem Aufschwung des Allgäuer Tourismus allgemein zeigen Wirkung“, meint Armin Gross. Die Modernisierung in Brandschutz, Leitungen, Energieversorgung und Klimaschutz sei fast vollständig abgeschlossen. Das Hotel darf sich laut Gross nun klimaneutral nennen.

