„Es bewegt sich da oben mehr als gedacht“ - Felsspalt am Hochvogel wird genau überwacht

Das Planungsbüro "Teamwerk" aus Burgberg betreut das Messsystem, mit dem kleinste Veränderungen am Hochvogel aufgezeichnet werden. Wann bricht er auseinander?

29.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Stefan Spiessl zeigt auf das Display seines Handys: Darauf zu sehen ist eine Linie mit unterschiedlich starken Ausschlägen und Schwankungen nach unten und oben. Sozusagen der Herzschlag des 2594 Meter hohen Hochvogels in den Bad Hindelanger Bergen. Alle fünf Sekunden werden Messdaten über den berüchtigten Felsspalt am Hochvogel gesendet 7200 in einer Stunde, im Winter wie Sommer ganzjährig. Es geht um Veränderungen im Inneren des Berges und die Frage, ob der Spalt sich weiter öffnet.

