Kuh steckt in Rettenberg zwischen Bäumen fest

In Rettenberg im Oberallgäu ist eine Kuh zwischen zwei Bäumen steckengeblieben. Ihr Besitzer eilte zur Rettung.

18.06.2022 | Stand: 11:07 Uhr

Bei den Breitensteinliften in Rettenberg im Oberallgäu ist eine Kuh am Freitagabend zwischen zwei Bäumen gesteckt. Spaziergänger hatten das Tier gegen 19 Uhr entdeckt und sich bei der Polizei Immenstadt gemeldet. Die Kuh hatte sich zwischen den Bäumen verfangen und war nicht mehr in der Lage, sich selbst zu befreien.

Die Polizei konnte den Besitzer des Tieres schnell ermitteln. Dieser rückte mit seinem Traktor an und riss einen der Bäume aus der Erde. So konnte die Kuh befreit werden. Das Tier wurde leicht verletzt.

