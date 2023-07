50-Jähriger filmt zehn Frauen heimlich auf der Toilette

In einem Ortsteil von Rettenberg filmt ein Mann heimlich auf der Damentoilette - und das mehr als einmal. Eine Pensionsbesitzerin lässt ihn auffliegen.

27.07.2023 | Stand: 12:11 Uhr

In Vorderburg bei Rettenberg hat ein 50-Jähriger am Freitagabend auf einer Damentoilette heimlich sein Handy gezückt. Er soll insgesamt zehn Frauen ohne ihr Wissen gefilmt haben. Laut Polizei befand sich der Mann selbst in einer Toilette und filmte von unten in die anderen Kabinen.

Rettenberg: Mann filmt heimlich Frauen - Pensionsbesitzerin schreitet ein

Eine Frau beobachtete die Straftat und verständigte die Polizei. Der 50-Jährige übernachtete wohl in ihrer Pension. Der Vorfall selbst ereignete sich auf einem Blasmusikantentreffen in Vorderburg. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Immenstadt unter der Nummer 08323/96100 zu melden.

