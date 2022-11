Zusammen sein im Alter und nicht einsam - das Leben in einer Hausgemeinschaft

Im Alter allein sein ist eine verbreitete Angst. In Sonthofen leben 26 ältere Menschen in Hausgemeinschaften. Das sagen Bewohner über das Zusammenleben.

28.11.2022 | Stand: 17:37 Uhr

Nicht allein, sondern in einer Hausgemeinschaft mit anderen älteren Menschen leben. Das machen derzeit 26 Frauen und Männer in zwei Wohnprojekten in Sonthofen. Die Bewohner müssen Mitglied des Vereins „Wahlfamilie Sonthofen“ sein. Vorsitzende Susanne Hofmann sagt: „Wir suchen Mitglieder einer Gemeinschaft und nicht Mieter einer Wohnung.“ Es gehe um selbstbestimmtes, aber auch gemeinschaftlich organisierten Wohnen – möglichst bis zum Lebensende. „Wir sind kein betreutes Wohnen und auch kein Altenheim“, betont Hofmann an diesem Nachmittag vor einer Gruppe Interessierter aus Kempten.

