Ist der verdächtige Kaufbeurer Todesfahrer immer noch in Polen?

Der 21-Jährige, der in Verdacht steht, im August einen 20-Jährigen in Kaufbeuren tot gefahren zu haben, sitzt noch immer in Polen in Haft. Die zuständige Kemptener Staatsanwaltschaft teilt mit: Eine Entscheidung der polnischen Behörden über die Auslieferung „liegt uns bislang nicht vor“. Man gehe aber von einer Entscheidung „in nächster Zeit“ aus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 21-Jährigen wegen Mordes.

Todesfahrer von Kaufbeuren war womöglich alkoholisiert

Der Mann soll in Kaufbeuren einen Unfall verursacht haben, bei dem ein 20-Jähriger gestorben ist und mehrere Menschen verletzt worden sind. Der Mann sei bereits vorher im Verkehr aufgefallen. Er soll vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein, um möglicherweise eine Trunkenheitsfahrt zu verschleiern. Nach der Kollision flüchtete der Verdächtige. Er wurde Tage später in Polen vom dortigen Grenzschutz aufgegriffen, als er die Grenze zur Ukraine überqueren wollte.