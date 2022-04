Der Kaufbeurer Stadtteil hatte 2021 seinen 75. Coronabedingt darf aber erst in diesem Jahr gefeiert werden. Es ist nicht der einzige Geburtstag.

28.04.2022 | Stand: 19:35 Uhr

Kaufbeurens größter Stadtteil lässt es im September, in der letzten Woche der Sommerferien, richtig krachen. Mit gutem Grund – in Neugablonz stehen 2022 gleich mehrere Jubiläen an. Und so wird aus dem traditionellen Bürgerfest in diesem Jahr ein fünftägiges „Neugabiläum“.

