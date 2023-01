Blutige Nase für den Bullykönig - ESVK schlägt gegen Ravensburg zurück

ESV Kaufbeuren bremst die Tormaschine aus Ravensburg aus – und gewinnt das intensive Spiel 2:1. Tyler Spurgeon und Daniel Fießinger im Fokus.

23.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Ein Zuckerschlecken war der 2:1-Sieg im Nachbarschaftsduell mit Ravensburg für den ESV Kaufbeuren bei Weitem nicht. Als Tyler Spurgeon, der Kapitän der Joker, am Sonntagabend einen Schuss von Max Oswald zum 1:0 ins Ravensburger Tor abfälschte (18.), brach der Jubel noch heftiger aus ihm heraus als sonst. Er jubelte mit einem dicken Wattepfropfen in der Nase. Zwei Mal war er zuvor sehr hart vor dem Ravensburger Gehäuse malträtiert worden, was ihm eine blutige Nase einbrachte. Man konnte meinen, unmittelbar vor den Maschen ging es an diesem Abend vor ausverkauftem Kaufbeurer Haus noch härter zu als sonst. „Emotionen sind eben dabei. Und wenn’s dann mal den ein oder anderen Ausrutscher gibt, dann gehört das auch dazu“, sagte Stürmer Johannes Krauß über ein Spiel, das hart und intensiv geführt wurde, das letztlich aber nie ganz aus dem Ruder geriet.

Daniel Fießinger hält Joker im Spiel

Auch Spurgeons Nase hatte sich beruhigt, als er in der 21. Minute zuerst das 2:0 von Sebastian Gorcik bejubelte, kurz darauf aber den 1:2-Anschlusstreffer ansehen musste. Nach dem Ravensburger Treffer „haben wir ein bisschen das Momentum verloren“, bemängelte der in dieser Phase besonders starke Keeper Daniel Fießinger. Er hielt seine Joker im Spiel. Auch in der 42. Minute, als Ravensburg korrekterweise einen Penalty zugesprochen bekam, weil Jacob Lagacé einen Konter nur mit unfairen Mitteln zu stoppen wusste. Josh MacDonald scheiterte beim Penaltyschuss aber an Fießinger.

Schnell durch die neutrale Zone

In der Schlussphase des Spiels wurde besonders deutlich, was dieses Spiel ausmachte. „Beide Teams haben versucht, die neutrale Zone entweder schnell zu überbrücken oder aber die Wege schnell zuzumachen“, erklärte Kaufbeurens Verteidiger Philipp Bidoul, der neben Routinier Dieter Orendorz auch an diesem Abend einen richtig guten Job machte. „Wir haben es gut ausgespielt und versucht, die neutrale Zone sehr schnell zu überbrücken“, meinte Bidoul. Das gab dem kompletten Spiel sehr viel Tempo und sehr viel Intensität. Gleiches galt freilich auch für Ravensburg, in deren Reihen unter anderem die Top-Stürmer Sam Herr (42 Punkte), Charlie Sarault (37 Punkte) oder Robbie Czarnik (34 Punkte) wirbeln.

Philipp Bidoul fester Bestandteil

Dass diese Qualität auf dem Eis nur zu einem Towerstars-Tor geführt hatte, hat Seltenheitswert. Zuletzt erzielten die Oberschwaben an Weihnachten weniger als zwei Treffer. Nicht umsonst stellt Ravensburg mit bis dato 135 geschossenen Toren den zweitbesten Angriff der Liga. Kalt gestellt hat ihn in der starken ESVK-Defensive unter anderem Philipp Bidoul, der mit seinen 19 Jahren eigentlich noch in der U20 spielberechtigt wäre, mittlerweile aus der Ersten Mannschaft aber nicht mehr wegzudenken ist. „Ich bin mit meiner Entwicklung in jedem Fall zufrieden. Durch die viele Spielzeit, die ich bekomme, probiere ich, von Spiel zu Spiel die Details besser zu machen“, sagte er.

Towerstars vorerst auf Distanz

Zufrieden sein kann man in Kaufbeuren auch damit, wie sich die Tabelle entwickelt hat. Mit dem 2:1 am Sonntag hat Kaufbeuren die direkte Konkurrenz aus Ravensburg auf Abstand gehalten – auf Platz zwei liegend, ist das Polster auf den dritten Rang nun gleichsam auf schöne sieben Punkte angewachsen.

Aufgefallen

2274 Bullys gab es in der Saison 22/23 bisher in Spielen mit Beteiligung des ESV Kaufbeuren. 843 davon, also etwas mehr als 37 Prozent, hat davon allein Kapitän Tyler Spurgeon gespielt. Er gilt als einer der stärksten der Liga am Bullypunkt. Seine Stärke am Punkt ist ein Rädchen für den derzeitigen Erfolg. 60,4 Prozent seiner Anspiele bringen den Puck zum eigenen Mann. Das wurde am Sonntag besonders deutlich. Von 32 Bullys (insgesamt gab es 69) gewann Spurgeon 25 – also die überwiegende Mehrheit. Das brachte den Jokern in erster Linie Scheibensicherheit.