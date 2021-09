Erst Biontech, dann Big Mac: Impfung auf McDonalds-Parkplatz

Auf dem Weg ins Schnellrestaurant eine Impfung gegen Covid-19 mitnehmen: So viele Menschen nutzten Impfmöglichkeit auf dem McDonalds-Parkplatz in Kaufbeuren.

05.09.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Auf dem Weg ins Schnellrestaurant eine Impfung gegen Covid-19 mitnehmen: Das war am vergangenen Freitag auf dem McDonalds-Parkplatz an der Sudetenstraße möglich.

Schlange vor dem Impf-Zelt

„Noch während das mobile Team des Impfzentrums Kaufbeuren mit dem Aufbau seines Zeltes beschäftigt war, hat sich dort eine kleine Schlange gebildet“, sagte Peter Igel, Leiter des Abteilung Wirtschaftsförderung und Marketing bei der Stadt Kaufbeuren am Sonntag. Somit sei er mit der Resonanz zufrieden. Insgesamt seien 48 Impflinge gekommen – davon haben 13 eine Zweitimpfung erhalten. Zur Auswahl standen die Vakzine der Hersteller Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson.

Weitere Aktionen geplant

Weitere Stationen des mobilen Impfteams kündigte Igel bereits an: Am Freitag, 10. September soll es die Spritze gegen das Coronavirus wieder im Corona-Kino geben, am Sonntag, 12. September, an einer Grundschule in Buchloe und am Dienstag, 14. September, erneut auf dem Mc-Donalds-Parkplatz in Kaufbeuren.