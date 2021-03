Frauen-Forum will Kaufbeuren zur klischeefreien Zone machen

Aktionen rund um den 8. März zeigen, wo Frauen im Alltag noch immer mit Sexismus und überholten Rollenbildern zu kämpfen haben.

02.03.2021 | Stand: 13:00 Uhr

Seit Jahrhunderten müssen Frauen immer wieder kämpfen – für Gleichberechtigung, bessere Arbeitsbedingungen, Lohngleichheit. Seit 1911 wird dieser Kampf weltweit am 8. März besonders bekräftigt und gefeiert. Auch in Kaufbeuren lädt die Gleichstellungsstelle jedes Jahr zu Aktionen rund um den Internationalen Frauentag ein.

Der Alltag und die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern unterscheiden sich in vielen Bereichen gravierend. „Darum ist der Weltfrauentag ein guter Anlass, Gleichstellung für Frauen und Männer in allen Lebensbereichen einzufordern“, sagt Elke Schad, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaufbeuren. Mit dem Frauen-Forum Kaufbeuren hat sie ein Programm mit dem Schwerpunktthema Sexismus zusammengestellt.

Coronabedingt mussten in diesem Jahr neue Wege gefunden werden, um die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass auch in unserer modernen, vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft noch immer Ungleichheit zwischen den Geschlechtern herrscht.

Plakate zeigen Geschlechter-Stereotype auf

Die Plakat-Kampagne „Klischeefreie Zone“ (klischeefreie-zone-ffm.de) will aufräumen mit überwunden geglaubten Geschlechter-Stereotypen und Zuschreibungen von „typisch Frau“ und „typisch Mann. Sie regt im öffentlichen Raum zum Nachdenken an. Wie lassen sich mehr Freiheit, Selbstbestimmung und mehr Raum zur Entfaltung für alle Menschen verwirklichen? Die Plakate hängen überall im Stadtgebiet.

Bis zum 26. März ist in den Schaufenstern der Sparkassenpassage, in der Kaiser-Max-Straße 15 und am Hafenmarkt 8 der Film des Europarates „#StopSexism – #Me too. Erkenne ihn. Benenne ihn. Beende ihn.“ zu sehen. Sichtbar wird Sexismus in Witzen, abwertenden Sprüchen, traditionellen Rollenbildern. Der Film zeigt auf, wie wir Sexismus erkennen, benennen und beenden können.

Lesen Sie auch

Kabarett Internationaler Männertag

Am Freitag 5. März, findet zum Weltgebetstag der Frauen 2021 in Ökumenischer Gottesdienst unter dem Motto „Worauf bauen wir?“ in der Christuskirche in Neugablonz, Falkenstraße 18, statt. Beginn ist um 19 Uhr. In diesem Jahr rückt der Weltgebetstag Frauen aus Vanuatu in den Fokus. Deshalb wird der Gottesdienst in der Christuskirche mit Gebeten und Liedern von Frauen aus dem Inselstaat im Südpazifik gestaltet. Info unter pfarramt.kaufbeuren@elkb.de.

Online-Vortag über Rollenklischees

Am Dienstag 9. März, findet um 19 Uhr ein kostenloser Online-Vortrag statt – Thema: „Feminismus in Kinderschuhen. Wie uns Sexismus in die Wiege gelegt wird“. Die Workshopleiterinnen Lisa Hartmann und Leonie Ruhland vom Hamburger Verein FEMLAB e. V. wollen mit den Teilnehmerinnen zusammen an den Wurzeln von überholten Rollenklischees zerren und untersuchen, wie diese entstehen. Niemand hat sich auf ein Podest gestellt und gesagt: „Ab heute sind Frauen empathisch und zurückhaltend wohingegen Männer keine Schwäche zeigen dürfen.“ Diese Haltung ist aus einem gesellschaftlichen Prozess entstanden, weshalb es auch so schwer ist sie abzulegen: Rollenklischees werden ständig reproduziert – weil wir gar nicht anders können.

Anmeldung und Auskunft bei der Gleichstellungs- und Familienbeauftragen der Stadt Kaufbeuren, Berliner Platz 4, 87600 Kaufbeuren unter 08341 437- 762 oder 761 oder per E-Mail: gleichstellungsstelle@kaufbeuren.de