Über einen Kreisverkehr ins neue Kaufbeurer Gewerbegebiet

Die Planungen für das Gewerbegebiet "Im Hart Nord" im Süden von Kaufbeuren werden konkreter. Es hat zehn Hektar Fläche, könnte aber noch deutlich größer werden.

02.06.2022 | Stand: 07:00 Uhr

Konkreter werden die Planungen für das neue Gewerbegebiet „Im Hart Nord“ im Kaufbeurer Süden. Wie mehrfach berichtet, sollen sich auf einem Areal östlich der Apfeltranger Straße Betriebe ansiedeln können.

Zehn Hektar östlich der Apfeltranger Straße

Nachdem auch private Grundstückseigentümer in diesem Bereich signalisiert haben, ihre Flächen zu verkaufen, könne nun das gesamte knapp zehn Hektar große Areal zwischen der Fliegerhorstsiedlung und dem bestehenden Gewerbegebiet „Im Hart“ überplant werden, berichtete Stadtplaner Werner Fehr bei der jüngsten Sitzung des Kaufbeurer Bauausschusses. Zwischen der Wohnbebauung im Norden und dem neuen Gewerbegebiet ist zudem eine knapp ein Hektar große Grünfläche vorgesehen. Perspektivisch könnte das Gebiet um weitere 14 Hektar wachsen. Dabei handelt es sich um Flächen des Fliegerhorstes, die direkt im Osten angrenzen. Deren Verfügbarkeit hängt aber von der zukünftigen militärischen Nutzung des Fliegerhorstareals ab.

Ein Kreisverkehr ist günstiger und leistungsfähiger als eine Ampelkreuzung

Die Erschließung des Gewerbegebiets soll durch eine neue Zufahrt von der Apfeltranger Straße aus erfolgen. Diese ist an der Stelle geplant, an der die Straße Landgraben nach Westen abzweigt. Dort könnte entweder eine Ampelkreuzung oder ein Kreisverkehr gebaut werden, erläuterte Fehr. Für Letzteren würde zum einen die niedrigeren Baukosten von gut 651.000 Euro gegenüber 836.000 Euro für eine Kreuzung sprechen. Zum anderen könne ein Kreisel höhere Verkehrsspitzen aufnehmen, was auch wegen der möglichen Erweiterung des Gewerbegebietes wichtig sei. Die Ausschussmitglieder teilten Fehrs Argumentation und empfahlen dem Stadtrat, die Anbindung über einen Kreisverkehr zu beschließen.

Ein Ausschussmitglied stimmt dagegen

Einzig Tobias Würfel (Generation Kaufbeuren) stimmte dagegen. Er befürchtet durch das neue Gewerbegebiet eine noch höhere Verkehrsbelastung für die Kernstadt. Baureferent Helge Carl geht dagegen davon aus, dass das Areal vor allem von Süden über die B12 und die künftige Ortsumgehung von Ruderatshofen angefahren wird.