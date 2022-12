Josef Bauer holt zum zweiten Mal den Titel im Schafkopf

Knappe Entscheidung bei der Vereinsmeisterschaft der Kartenfreunde Stöttwang. Der Verein richtet am 7. Januar die Allgäuer Titelkämpfe aus.

30.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Kartenfreunde Stöttwang haben einen neuen Meister: Bis zum 8. und letzten Spieltag verlief die Vereinsmeisterschaft 2022 äußerst spannend. Dann sicherte sich Gründungsmitglied Josef Bauer, 1988 wurde der Verein ins Leben gerufen, zum zweiten Mal nach seinem Erfolg im Jahr 2019 den Titel als Vereinsmeister.

Spielpunkte entscheiden den Titelkampf

Letztendlich waren bei Punktgleichheit mit Siegfried Metzger – jeweils 87 Wertungspunkte – die erzielten höheren Spielpunkte von Sepp Bauer (134) gegenüber den erreichten 105 Spielpunkten vom Vizemeister Siegfried Metzger ausschlaggebend. Auf dem dritten Platz landete Günter Schuster mit 83 Wertungspunkten. Dahinter platzierten sich in der Reihenfolge: Werner Köbler mit 82 Punkten, Josef Hauser mit 80 Punkten und Ehrenvorstand Vitus Ritter mit 77 Punkten. Als beste Frau belegte Christa Schlichtherle mit 73 Punkten den siebten Platz. Insgesamt haben 35 Kartenspieler an der Vereinsmeisterschaft im Jahr 2022 teilgenommen – zumindest an einem der acht Spieltage, wovon die fünf besten in die Wertung gekommen sind.

Allgäuer Schafkopf-Meisterschaft in Stöttwang

Als Nächstes veranstalten die Kartenfreunde Stöttwang am Samstag, 7. Januar 2023, die Allgäuer Schafkopf-Meisterschaft. Zu dem Turnier in der Gemeindehalle Stöttwang werden rund 300 Kartenspieler erwartet. Ab 12 Uhr ist dort Einlass, der Beginn der Allgäuer Schafkopf-Meisterschaft ist dann um 13.30 Uhr. Es werden zwei Runden zu je 32 Spielen gespielt. Bei einem Einsatz von 15 Euro erhält der Sieger ein Preisgeld von 500 Euro. Für die Platzierten gibt es auch noch Preisgelder, und zwar in Höhe von 250, 200, 150 und 100 Euro. Ab zehn Pluspunkten winken Geldpreise. Bei einem Ergebnis zwischen einem und neun „Guten“ gibt es immerhin noch Sachpreise.

Superschafkopf zum Abschluss

Um 18.30 Uhr startet außerdem der sogenannte Superschafkopf mit drei Runden zu je 20 Spielen, von denen die zwei besten Runden gewertet werden. Der Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro – 2. bis 5. Platz: 500, 250, 200, 150 Euro. Erstmals wird bei der Veranstaltung mit Farbwenz gespielt. Der Vorstand der Kartenfreunde Stöttwang hofft auf einen regen Zuspruch bei dem traditionellen Wettkampf.