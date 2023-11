Kreuz geschändet, Nest zerstört: Haben die Reutwald-Täter erneut zugeschlagen?

Kopfschütteln und Ratlosigkeit in Mauerstetten: Unbekannte zerstören im Reutwald ein geschütztes Hornissennest. An einem Wegkreuz wird an der Jesusfigur gesägt.

14.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Nur wenige Wochen sind vergangen, seit eine Gruppe Ehrenamtlicher um Dr. Dieter Doschek die zahlreichen Schäden am Reutwaldpfad repariert hat. Im August hatten Unbekannte auf dem geohistorischen Pfad bei Mauerstetten eine Spur der Verwüstung angerichtet. Unter anderem wurden Hinweistafeln, eine Bank, Bäume und ein Insektenhotel beschädigt oder komplett zerstört. Es war bereits das zweite Mal, dass Vandalen an dem im ganzen Ostallgäu beliebten Ausflugsziel gewütet haben. Und während die Polizei weiterhin nach den Tätern sucht und Hinweisen nachgeht, haben jetzt erneut Randalierer in der Gemeinde zugeschlagen.

