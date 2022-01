Mit frischen Ideen ins Frühjahr - das hat das Programm der Vhs Kaufbeuren zu bieten

Das neue Programm der Kaufbeurer Volkshochschule lädt dieses Mal mit über 400 Angeboten zum Ausprobieren ein - zum Beispiel Waldbaden in der Walpurgisnacht.

27.01.2022 | Stand: 11:47 Uhr

Mit rund 400 neuen Angeboten startet die Volkshochschule (Vhs) Kaufbeuren ins Frühjahr. Das neue Programm enthält Kursangebote und Veranstaltungen – in Präsenz, online oder auch hybrid, sagt Geschäftsführerin Sabine Meyle. Dass das gemeinsame Lernen gelingt, ist auch „ein großer Verdienst unserer Kursleiterinnen und Kursleiter, die sich mit Leidenschaft und großem Engagement für ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer einsetzen. Sie sind die Gesichter der vhs“, sagt Meyle weiter.

Vhs bietet viele Sprachkurse auch online an

Unterricht bedeute für viele Freude, Abwechslung und Gemeinschaft, gerade auch in Pandemie-Zeiten. Neben den vielfältigen Sprachkursen auf unterschiedlichen Niveaus stehen verschiedene Anfängerkurse zur Auswahl. Je nach Bedarf können mittlerweile viele Kurse auch auf Online-Formate umgestellt werden.

Im Gesundheitsbereich mit rund 90 Kursen sind die Themen breit gefächert: Neben den klassischen Angeboten wie Pilates und Zumba sowie Resilienztraining, können auch besondere Kurse gewählt werden, wie Waldbaden in der Walpurgisnacht oder Sonnenaufgangs-Yoga ab 5 Uhr am Morgen.

Angebot für kreative Köpfe im Frühjahrs-Programm

Nicht zu kurz kommt im neuen Semester auch die Kreativität, etwa beim Tango-Schnupperwochenende für Anfänger und Wiedereinsteigerinnen. Hier lernen die teilnehmenden Paare einfache Figuren und den besonderen Rhythmus kennen. Die eigene Kreativität zu fördern, ist auch das Ziel des Workshops „Mach mal Theater!“ in Kooperation mit dem Puppenspielverein Kaufbeuren. An einem Wochenende erfährt die Zielgruppe 60 plus die Grundlagen des Theaterspielens und kann sie auf der Bühne ausprobieren.

Online-Kurse von der Einführung der kaufmännischen Buchhaltung bis hin zum Expertenkurs in Datev und Controlling oder der Workshop Beschwerdemanagement eröffnen Berufstätigen neue Perspektiven. Im EDV-Bereich sind nach wie vor Anfängerkurse aber auch Aufbaukurse für Smartphone-Nutzer/innen, Office-Anwendungen, Social Media und Webdesign gefragt. Neu im Programm sind auch Online-Kurse zum Computerschreiben lernen.

Bei unterschiedlichen Exkursionen die Stadt Kaufbeuren näher kennenlernen

Dass das Leben auch außer der Erwerbsarbeit noch viel zu bieten hat, damit beschäftigt sich der Workshop „Mit Begeisterung aktiv in den Ruhestand“, der von der Bildungsberatung Kaufbeuren angeboten wird und im Generationenhaus stattfindet.

Den Bürgerinnen und Bürgern ihre Stadt näherzubringen, ist das Ziel verschiedener Betriebsbesichtigungen und Exkursionen. Dazu zählen eine Rathausführung mit Oberbürgermeister Stefan Bosse, die Führung auf dem Fliegerhorst und zum Kaufbeurer Wasserspeicher und die Besichtigung der Geschäftsstelle des Roten Kreuzes und des Kaufbeurer Eisstadions.

Im Bereich Studium generale geht es um Themen wie „mobiles Arbeiten“ und „Robotik in der Pflege“. Die kostenfreie Kinder-Universitäts-Vorlesung geht der Frage nach, ob Roboter intelligenter werden können als Menschen.

Alle Kurse sind ab sofort im Internet auf der Website der Volkshochschule zu finden und auch buchbar. Das Programm kann ebenfalls als PDF-Datei auf der Homepage der Vhs unter heruntergeladen werden.

