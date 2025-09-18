Kein IC mehr von Hamburg nach Oberstdorf? „Es wird keine Fernverkehrslinie gestrichen“

Wird der Zug, der direkt von Hamburg nach Oberstdorf und zurückfährt, gestrichen? Von diesem Plan der Bahn wollen Medien vergangene Woche erfahren haben. Dass noch nicht klar ist, ob die Verbindung gestrichen wird, schrieb das Bayerische Verkehrsministerium auf unsere Anfrage. Die Bahn gab keine Antwort. Und was weiß das Bundesverkehrsministerium? Das hat uns jetzt geantwortet:

Nach Auskunft der Bahn werde „nach derzeitigem Stand zum anstehenden Fahrplanwechsel keine Fernverkehrslinie gestrichen, auch nicht in bayerische Tourismusregionen“, schreibt ein Sprecher. Dabei könne es - wie in den Vorjahren - „baubedingte, aber auch saisonale und nachfragebedingte Anpassungen“ geben. „Letzteres betrifft aber, wie auch bei den vorangegangenen Fahrplanwechseln, lediglich Einzelzüge.“ Details werde es im neuen Fahrplan geben, der Ende September erscheinen soll.

„Einen Hamburger hält es nicht davon ab, zu uns zu kommen“

Welche Auswirkungen hätte es auf den Tourismus, wenn der Intercity von und nach Hamburg gestrichen werden würde? Würde es einen Einbruch bei den Übernachtungszahlen geben? Nein, sind sich die Oberstdorfer Hoteliers Robert Frank und Jürnjakob Reisigl einig. „Einen Hamburger hält es nicht davon ab, zu uns zu kommen, wenn er einmal in Ulm umsteigen muss“, sagt Frank.

Auch Reisigl ist der Ansicht, dass „Gäste, die unsere Region lieben, Alternativen finden“. Auch werde sich zur aktuellen Situation nichts ändern, „weil wir aufgrund Baustellen und Biberdämmen seit circa zwei Jahren sowieso nur einen Schienenersatzverkehr haben“, sagt Reisigl.

„Ich glaube, dass wir schlechte Karten haben“

Der ehemalige IHK-Vizepräsident Robert Frank hat schon oft mit Vertretern der Bahn über die Zugverbindungen in der Region gesprochen. „Der Tenor war immer, dass sich die Deutsche Bahn auf die Großstädte und Metropolregionen konzentriert.“ Alles, was links und rechts davon liegt, müsse einen Nutzen für die DB haben, um dort zu investieren. „Ich glaube, dass wir schlechte Karten haben.“

Hoteliers fordern, dass Bahnreisen ins Allgäu funktionieren

Reisigl spricht von einem Armutszeugnis für die Bahn. „Früher hatten wir in Summe etwa acht solcher Verbindungen“, erinnert sich der Hotelier. Doch er sagt auch: „Wenn das Gesamtsystem der DB funktioniert, dann können wir damit leben, dass der Zug von Hamburg in Kempten oder Ulm endet.“ Reisigl spricht von einem funktionierenden Endpunkt, von dem aus regionale Verbindungen schnell ins Ost-, Oberallgäu und nach Lindau fahren.

Auch Frank glaubt, dass der Tourismus nicht sehr darunter leiden wird, „wenn der Hamburger Gast eine zuverlässige Verbindung nach Ulm und von da ins Allgäu hat. Denn für mich geht es nicht um den Zug, sondern um die Verbindung. Aber ich befürchte, das wird auch nicht funktionieren.“