Edeka und Rewe haben Interesse, mit einem Lebensmittelmarkt die Nahversorgung neu aufzustellen. Bürger fordern, andere Flächen zu untersuchen.

20.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Ein moderner Lebensmittelmarkt in Börwang – das Thema interessierte am Dienstagabend an die 100 Besucher einer Bürgerinformation im Sportzentrum. Zwei Anbieter – Edeka und Rewe/Nahkauf – machten deutlich, dass es ihnen ernst ist mit einer Ansiedlung. Skeptisch zeigten sich allerdings einige Bürgerinnen und Bürger, ob sich der Standort an der Steige für einen Supermarkt überhaupt eignet.

