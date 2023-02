Wechsel der Generationen bei Möbel Mayer - Inhaber zieht sich zurück

Daniela Rothländer übernimmt die Leitung im Hirschdorfer Möbelhaus von Inhaber Rüdiger Mayer. Was die 33-Jährige im Kemptener Traditionsgeschäft nun vorhat.

02.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Alternativen waren eingegrenzt: Ein Verkauf des Möbelhauses Mayer stand im Raum; das ganze Areal platt machen; jemanden finden, der das Unternehmen mit Herzblut weiterführt. Letzteres ist gelungen. Mithilfe eines Headhunters stieß Inhaber Rüdiger Mayer auf Daniela Rothländer. Die 33-Jährige leitet das Traditions-Unternehmen in Hirschdorf seit Jahresbeginn.

Vor vier Jahren stieß die ehemalige Kölnerin zum Team. „Sie hat die selbe Denke wie ich“, sagt Rüdiger Mayer. Weit voraus sei die Nachfolgegeneration natürlich in Sachen Digitalisierung. „Und manches verlangt einem im Alter eben mehr ab als früher“, sagt Mayer. Er freue sich jetzt mit 67 Jahren auf das „Genussleben“, das er sich über Jahrzehnte erarbeitet habe. „Es war für mich aber keine Last, weil ich die Leidenschaft für Einrichtungen mitgebracht habe.“

Rüdiger Mayer war lange Zeit Sprecher des Einzelhandelsverbands

Auch im Einzelhandelsverband engagierte sich Mayer über Jahrzehnte. Unvergessen die intensiven Diskussionen um den Bau des Forum Allgäu und die Ansiedlung von XXXLutz in Kempten. Nicht wenige Kaufleute sahen in beiden Fällen das Ende des angestammten Handels in Kempten eingeläutet. „Nach einigen harten Monaten hat sich jeweils gezeigt, dass der Markt in Kempten beide Häuser verträgt“, sagt Mayer heute.

Zu XXXLutz sei die Differenzierung stets gegeben gewesen. Das Sortiment von Möbel Mayer habe sich maximal zu 20 Prozent überschnitten. Außerdem hebe man sich ab durch intensiveren Service und geschulte Verkaufsmitarbeiter, ergänzt Rothländer.

Personalmanagement und Marketing sind Rothländers Schwerpunkte

Aufs Personalmanagement legt die Rheinländerin besonderen Wert. Nicht nur Rüdiger Mayer ist eine erfahrene Kraft, die das Haus in den kommenden Jahren verlassen wird. „Marketingtechnisch möchte ich einiges neu aufstellen“, sagt die verheiratete Mutter eines sieben Jahre alten Sohnes. Zuletzt stand die Modernisierung des Internet-Auftritts auf der Agenda.

Auf 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet Möbel Mayer in Hirschdorf alles an, was es für die Einrichtung vom Boden bis zur Decke braucht. Bild: Martina Diemand

13 Verkäuferinnen und Verkäufer gehören aktuell zum Stamm in Hirschdorf. Nimmt man Logistik im Zentrallager in Krugzell, Monteure und Verwaltung dazu, kommt man auf 40 Beschäftigte. In der Mayer Gruppe mit den Küchenhäusern in Kempten und Memmigen – dort ist Rüdiger Mayers Cousin Wolfgang Mayer verantwortlich – stehen insgesamt 70 Menschen auf den Lohn- und Gehaltslisten.

Aus dem Rheinland ging es ins Alllgäu

Rothländer selbst hat in der Hotelbranche begonnen, dann ein duales Studium an der Möbelfachschule in Köln absolviert. Sieben Jahre lang holte sie sich ihre Rüstzeug in der Kölner „Möbelmeile“. Mittlerweile fühle sie sich im Allgäu wohl, die Pendelfahrten in die Heimat seien seltener geworden.

Der Einsatz für den neuen Brötchengeber trage Früchte, sind Inhaber und neue Chefin zufrieden. 2022 stehe ein zweistelliges Umsatzplus in den Büchern. Konkrete Zahlen nennt das Unternehmen nicht.

Zum Erfolg trägt neben dem Service für Privatkunden vom Boden bis zur Decke auch eine Hotel- und Objektabteilung bei. In dem Bereich gelte es, vorab die Trends zu kennen, die komfortable Einrichtungen auf Jahre hinaus auszeichnen. Das Haus zeigt auf etwa 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche eine umfassende Textilabteilung, Garten- und Terrassenmöbel, Küchen und alles rund um die Innenausstattung.

1958 haben Rolf und Siegfried Mayer die Historie des Familienunternehmens als kleinen Zweimannbetrieb begründet. Längst greift Mayer bei Renovierungen auf ein Netzwerk an Handwerksfirmen zurück.

