Der Verein "Mundart Allgäu" zeichnet Preisträger seines Dialekt-Wettbewerbs in der Wertacher Schule aus. Ein Theaterstück der Schüler fasziniert besonders.

22.04.2023 | Stand: 06:00 Uhr

„Schee, dass mir alle so z’sammgfunda hand.“ Mit diesen Dialekt-Worten eröffnete Simon Gehring die Preisverleihung des Mundart-Wettbewerbs in der Turnhalle der Wertacher Grundschule. Dort trafen sich am Freitagvormittag jene Schulklassen aus dem Oberallgäu, die Preise beim Wettbewerb „So schwätz i“ des Vereins „Mundart Allgäu“ gewonnen hatten. Höhepunkte waren ein Theaterstück der Wertacher Viertklässler und eine Choreografie von Neuntklässlern der Mittelschule Oy-Mittelberg.

Die Wertacher Schülerinnen und Schüler hatten – wie berichtet – zusammen mit ihren Lehrerinnen Judith Frank und Jennifer Roder ein Theaterstück mit Musik, Trachtler-Tanz und Rap sowie ein Witzebuch erstellt. Das hatte die vierköpfige Jury mit Andrea Lotter, Helmut Rothmayr, Klaus-Peter Mayr und Vereinsvorsitzendem Simon Gehring derart überzeugt, dass sie den Wertachern den mit 500 Euro dotierten Sieg in der Kategorie Grundschulen zusprachen. In der Inszenierung der 33 Kinder geht es um einen „Hoimatobad im Schneaschturm“, bei dem unter anderem zwei Zugereiste das Schuhplatteln lernen müssen – ein Mordsspaß für die jungen Spielerinnen und Spieler, aber auch für die Zuschauer, darunter Bürgermeisterin Gertrud Knoll und Johannes Breitfeld vom Schulamt. „Eine echt tolle, geile Show“, lobte Juror Helmut Rothmayr („Wir 18“).

Ebenfalls preisgekrönt: Neuntklässler der Mittelschule Oy-Mittelberg mit dem Vorsitzenden des Mundartvereins, Simon Gehring (links), und den Lehrerinnen Anna Maier (links) und Andrea Büttner (rechts). Bild: Julia Geppert

13 Schülerinnen und Schüler der neunten Mittelschulklasse in Oy-Mittelberg zeigten in einer Choreografie die Grundidee ihrer Einreichung: Sie hatten – mit den Lehrerinnen Andera Büttner und Anna Maier – ein Dialekt-Memory erstellt, von dem auch Dialekt-Fremde profitieren können. Sie bauten eine Schachtel, entwarfen Titelbild und Spielanleitung, digitalisierten Mundart-Wörter. Dafür hatte die Jury das Preisgeld spontan von 500 auf 750 Euro erhöht. Insgesamt schüttete der Mundart-Verein 3000 Euro an Preisgeld aus.

Auch Schüler aus Altusried, Fischen und Kimratshofen wurden bei der Preisverleihung ausgezeichnet

Zur lockeren Feierstunde waren auch Mittelschüler aus Altusried (2. Preis/300 Euro) sowie Grundschüler aus Fischen (2. Preis/300 Euro) und Kimratshofen (3. Preis/250 Euro) angereist. Sie trugen ebenfalls Gedichte und Geschichten im Dialekt vor, die sie für den Mundart-Wettbewerb eingereicht hatten.