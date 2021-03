Nach Angriffen im Allgäu: Wenn Polizisten zu Opfern werden

Auch in der Region gibt es Fälle. Bei einem schlug ein 18-Jähriger einen Polizisten bewusstlos. Ein anderer Fall wurde am Amtsgericht Sonthofen verhandelt.

26.03.2021 | Stand: 18:34 Uhr

Nachdem er sich bei einer Hochzeit in Rettenberg mit seiner Freundin gestritten hatte, setzte sich ein 29-Jähriger volltrunken ans Steuer seines Autos. 1,9 Promille Alkohol wurden später in seinem Blut gemessen. Als er in Wertach kontrolliert wurde, rastete er aus, beleidigte die Beamten wüst und fing an, sie mit dem Mobiltelefon zu filmen. Als er sich weigerte, mit zur Wache zu kommen und mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten zulief, wurden ihm Handschellen angelegt. Später trat er im Streifenwagen noch nach den Polizisten und ließ weitere Beleidigungen folgen.