Nach Zeiten der Konkurrenz: Narren ziehen an einem Strang

Rottachgilde und Faschingsverein machen gemeinsame Sache bei der bevorstehenden Saison. Für einige Höhepunkte der närrischen Zeit stehen Daten bereits fest.

03.11.2022 | Stand: 15:35 Uhr

Es gab Zeiten, da waren sich die Narren in Kempten nicht recht grün. Heuer klingt das anders: Faschingsgilde Rottach und Faschingsverein Kempten machen mit den Kemptner Stadthexen und den Moorgeistern gemeinsame Sache. Am Freitag, 11. November, 11.11 Uhr wollen sie die Saison auf dem Rathausplatz eröffnen. Auch am Faschingshöhepunkt des Jahres 2023 wird schon getüftelt.

Jahrelang hatten sich die Gruppen eher in Konkurrenz gesehen, sagt Heiko Floren, bei der Gilde 97 für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig: „Dieser Zwist wurde beigelegt.“ Unter Federführung des Faschingsgilde-Präsidenten Kevin Loibl und seiner Stellvertreterin Jessica Thiergen wurde einem Schreiben zufolge eine „Faschings-Orga-Gruppe“ gebildet. Aus diesem Treffen sei der Beschluss zur gemeinsamen Feier hervor gegangen.

Junge Menschen sollen für die Bräuche begeistert werden

Die Vereine blieben jeder für sich bestehen. „Die Zusammenarbeit soll aber dazu führen, dass Fasching in Kempten für neue, jüngere Mitglieder interessant wird“, sagt Floren. Aktuell seien rund 200 Frauen und Männer für die närrischen Bräuche aktiv.

Nach dem bunten Eröffnungs-Treiben auf dem Rathausplatz sollen in der Alten Bleiche in Sankt Mang die beiden Prinzenpaare vorgestellt werden. Gardemädchen zeigen, was sie in den vergangenen Wochen einstudiert haben.

Guggamusik-Gruppen und Tanzgarden der Umgebung werden am 11. Februar zum Narrenball erwartet. Tags darauf steht der Kinderfasching im Saal der Franziskuskirche im Kalender.

Für den Faschingssamstag wird der Umzug durch die Innenstadt geplant

War da früher nicht noch ein Spektakel auf dem Programm? Genau: der Faschingsumzug. Wenn das Wetter mitspielte, säumten in guten Jahren über 10.000 Menschen die Strecke von der Allgäuhalle durch die Fußgängerzone bis zum Rathausplatz. „Viele Gruppen haben schon bestätigt, dass sie dabei sein wollen“, sagt Floren, selbst eines der Gründungsmitglieder der Rottachgilde im Jahr 1997.

Für die Organisation bleibe indes noch vieles zu tun. Neue Anforderungen gebe es zum Sicherheitskonzept und zu den Toiletten. Unzählige Details seien mit Behörden abzusprechen. Gleichzeitig suchen die Vereine Sponsoren aus der Wirtschaft und Spender, um die Finanzierung zu sichern.

Am Faschingssamstag, 18. Februar, soll die Party in der Innenstadt steigen – immer unter der Voraussetzung, dass nicht Corona wieder einen Strich durch die Rechnung macht.