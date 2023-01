Restaurant „Rossini“ geht auf Wanderschaft

Das ehemalige „Toscana“ ist nun wieder eine Adresse für italienische Küche und Pizza aus dem Holzofen. An der Alten Bleiche in Kempten hatte das "Rossini" keine Zukunft mehr.

29.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Am 17. März 2020 hat Donato Olivieri mittags das „Rossini“ zur Alten Bleiche eröffnet. Drei Stunden später kam die Anordnung, das Lokal mit der beliebten Terrasse an der Iller wieder dicht zu machen. Die Corona-Verordnungen ließen keinen Restaurant-Betrieb mehr zu. „Zwei Jahre unter diesen Bedingungen – das hat am Schluss einfach nicht mehr funktioniert“, sagt der Gastronom, der seit über 40 Jahren Gäste in italienischen Lokalen in Kempten bewirtet. „Rossini“ gibt es indes weiter. Schwiegersohn Stefan Fuchs und Olivieris Tochter Jana haben unter diesem Namen das ehemalige „Toscana“ in Buchenberg neu eröffnet.

