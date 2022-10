Zukunft der Meisterkonzerte in Kempten: Natürlich wird sich was ändern

Die Meisterkonzerte werden nach dem Tod Franz Trögers ein anderes Gesicht bekommen. Nur welches? Ein Kommentar von Klaus-Peter Mayr, Leiter der Kulturredaktion.

25.10.2022 | Stand: 17:23 Uhr

Die Ansprüche an Silvia Armbruster sind hoch. Denn die Meisterkonzerte genießen einen hervorragenden Ruf. Das nach wie vor große Publikum hat von Franz Tröger in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten durchweg feine Kost vorgesetzt bekommen. Diese Qualität wird die Theaterchefin halten müssen, um die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu enttäuschen. Ein Ziel, das sie selbst so formuliert.

Wie soll Klassik in Kempten künftig in Kempten klingen? Chance für Meisterkonzerte

Aber natürlich wird sich etwas ändern (müssen) – weil man Franz Tröger nicht ersetzen kann. Wer auch immer die Reihe künftig konzipiert, hat eigene Vorstellungen, ja muss eine persönliche Handschrift entwickeln. Und dann kommen noch die Veränderungen und Zwänge hinzu, die Armbruster formuliert. Wenn beispielsweise weniger Geld da ist, lassen sich halt nicht alle Wünsche erfüllen.

Keine Frage: Qualitativ gute Klassik muss weiterhin in Kempten erklingen. Aber sie könnte auch bunter, facettenreicher sein und vielleicht mehr jüngere Leute ins Theater locken.

Es wird spannend.

