„Dolce Vita“ ist das Motto des 20. Internationalen Festivals der Kammermusik Classix Kempten

Classix Kempten 2025

„Dolce Vita“: Klassikfestival in Kempten spürt der Faszination italienischer Musik nach

Zum 20. Mal findet das Kemptener Kammermusikfestival Classix statt. Der künstlerische Leiter Andreas Fleck ist Italien-Fan. Warum aber nicht nur Musik aus dem Süden erklingt.
Von Michael Dumler
    Classix-Festivalleiter Andreas Fleck (hier mit Bratschist Mathis Rochat und Kontrabassist Lars Schaper) wird auch 2025 auf der Bühne des Kemptener Stadttheaters sein Cello zum Klingen bringen.
    Classix-Festivalleiter Andreas Fleck (hier mit Bratschist Mathis Rochat und Kontrabassist Lars Schaper) wird auch 2025 auf der Bühne des Kemptener Stadttheaters sein Cello zum Klingen bringen. Foto: Ralf Lienert

    Andreas Fleck geht es wie vielen. Er liebt das italienische Lebensgefühl. Urlaube verbringt der Schweizer Musiker gerne in der Toskana. Die Weitläufigkeit und Schönheit der Landschaft und die Freundlichkeit und Emotionalität der Menschen dort faszinieren den 56-Jährigen. Aber nicht nur. Da sind ja auch noch das Essen und die Kunst. Und natürlich die Musik – von Barock bis Belcanto. „Die Verbindung von Leben und Musik scheint in Italien einfacher zu sein“, sagt der Cellist und Musikmanager aus Zürich. Seit vergangenem Jahr leitet er das Kemptener Kammermusikfestival Classix. Vom 20. bis 28. September steht es unter einem italienischen Motto: „Dolce Vita“.

