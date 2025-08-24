Eines der erfolgreichsten Blasmusik-Orchester der Welt: Egerländer-Chef Ernst Hutter hört auf

Müsste Ernst Hutter nicht wehmütig werden in diesen Tagen? Schließlich endet am nächsten Wochenende etwas Wesentliches – sowohl in seinem Leben als auch in der Szene der böhmischen Blasmusik. Ernst Hutter tritt zum letzten Mal mit den Original Egerländer Musikanten auf, gegründet vom legendären Ernst Mosch. 40 Jahre spielte Hutter in dieser Kapelle Tenorhorn und Posaune, seit 25 Jahren ist er dessen Chef, Motor, Inspirator. Über 1000 Konzerte leitete der 67-Jährige, der im Dorf Neuravensburg bei Wangen lebt, dieses Blasorchester, das als erfolgreichstes weltweit gilt. Sind das nicht gute Gründe für Wehmut?
Egerländer Musikanten
