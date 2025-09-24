„Das ist ein tolles Erlebnis für die Kinder“

Christiane Thamm verrät nicht gleich, um wen es geht. Die Schülerinnen und Schüler sollen erst raten, wer gemeint ist, wenn Schlagzeilen einen Künstler preisen, der am Klavier Maßstäbe setzt und auch für Menschenrechte eintritt. Dann erst wirft die Musiklehrerin mit dem Beamer ein Foto von Igor Levit an die Wand und erklärt: „Er ist einer der bekanntesten Pianisten weltweit. Und er spricht sich offen gegen Rassismus und Ausgrenzung aus.“ Am kommenden Freitagvormittag werden sie und ihre Schüler aus der Klasse 7c des Carl-von-Linde-Gymnasiums in Kempten Igor Levit live in Bad Wörishofen erleben, beim „Festival der Nationen“. Sie sind – zusammen mit hunderten weiterer Kinder und Jugendlicher – bei einer öffentlichen Generalprobe des Klavierstars mit dem vbw-Festivalorchester dabei. Auf dem Programm steht Ludwig van Beethovens erstes Klavierkonzert in C-Dur.

