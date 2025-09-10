Italo-Party in Altusried: Plötzlich steht neben Giovanni Zarrella ein Überraschungsgast

Eine „Italienische Sommernacht“ mit Dolce-Vita-Feeling hatte er versprochen. Eine zweistündige, schweißtreibende Italo-Mega-Party ist es schließlich geworden. Die Rede ist von Giovanni Zarrella. Mit seiner ausgezeichneten Band zündete der Sänger und Entertainer zum Abschluss des Altusrieder Sommerfestivals 2025 auf der Freilichtbühne ein Feuerwerk mit italienischen Klassikern und deutschen Hits. Und das brachte 2800 Fans zum Jubeln.
Finale auf der Freilichtbühne
