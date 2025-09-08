Icon Menü
Sommerfestival 2025 auf der Allgäuer Freilichtbühne in Altusried. 23.000 Besucher erleben acht Konzerte

Festival-Bilanz in Altusried

Sommerfestival: Zu den acht Konzerten auf der Freilichtbühne kommen 23.000 Musikfans

Howard Carpendale, Santiano und Ernst Hutter & Egerländer Musikanten füllen die Freilichtbühne in Altusried. Das Wetter spielt mit – bis auf einmal.
Von Michael Dumler
    3800 Fans erlebten in Altusried die ausverkaufte Folk-Rock-Show von Santiano, bei der auch Pyrotechnik zum Einsatz kam.
    3800 Fans erlebten in Altusried die ausverkaufte Folk-Rock-Show von Santiano, bei der auch Pyrotechnik zum Einsatz kam. Foto: Ralf Lienert

    Mit einer fulminanten Italo-Party von Giovanni Zarrella ging das Sommerfestival 2025 auf der Allgäuer Freilichtbühne in Altusried zu Ende. 23.000 Besucherinnen und Besucher kamen zu den insgesamt acht Konzerten. Allein vier Konzerte waren ausverkauft: Howard Carpendale und Santiano (beide 3800 Besucherinnen und Besucher) sowie das Finale und der Zusatztermin von Ernst Hutter mit den Egerländer Musikanten (6000).

