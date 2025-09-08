Sommerfestival: Zu den acht Konzerten auf der Freilichtbühne kommen 23.000 Musikfans

Mit einer fulminanten Italo-Party von Giovanni Zarrella ging das Sommerfestival 2025 auf der Allgäuer Freilichtbühne in Altusried zu Ende. 23.000 Besucherinnen und Besucher kamen zu den insgesamt acht Konzerten. Allein vier Konzerte waren ausverkauft: Howard Carpendale und Santiano (beide 3800 Besucherinnen und Besucher) sowie das Finale und der Zusatztermin von Ernst Hutter mit den Egerländer Musikanten (6000).
Festival-Bilanz in Altusried
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden