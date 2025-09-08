Finale auf der Freilichtbühne Italo-Party in Altusried: Plötzlich steht neben Giovanni Zarrella ein Überraschungsgast auf der Bühne

Auf der Freilichtbühne in Altusried zündet Giovanni Zarrella ein Italo-Pop-Feuerwerk. 2800 Fans bejubeln am Ende auch ein Duett mit einem Schlagerstar aus dem Allgäu.