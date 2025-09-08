Icon Menü
Giovanni Zarrella beschließt mit Nino de Angelo Sommerfestival auf Altusrieder Freilichtbühne

Finale auf der Freilichtbühne

Italo-Party in Altusried: Plötzlich steht neben Giovanni Zarrella ein Überraschungsgast auf der Bühne

Auf der Freilichtbühne in Altusried zündet Giovanni Zarrella ein Italo-Pop-Feuerwerk. 2800 Fans bejubeln am Ende auch ein Duett mit einem Schlagerstar aus dem Allgäu.
Von Helmut Hausner
    • |
    • |
    • |
    Italo-Charmeur: Giovanni Zarrella sucht bei seiner Show auf der Altusrieder Freilichtbühne immer wieder den Kontakt zu seinen Fans.
    Italo-Charmeur: Giovanni Zarrella sucht bei seiner Show auf der Altusrieder Freilichtbühne immer wieder den Kontakt zu seinen Fans. Foto: Ralf Lienert

    Eine „Italienische Sommernacht“ mit Dolce-Vita-Feeling hatte er versprochen. Eine zweistündige, schweißtreibende Italo-Mega-Party ist es schließlich geworden. Die Rede ist von Giovanni Zarrella. Mit seiner ausgezeichneten Band zündete der Sänger und Entertainer zum Abschluss des Altusrieder Sommerfestivals 2025 auf der Freilichtbühne ein Feuerwerk mit italienischen Klassikern und deutschen Hits. Und das brachte 2800 Fans zum Jubeln.

