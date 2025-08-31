Rührender Schlussakkord zum Abschied von Ernst Hutter

Es geht auf zehn Uhr zu, als es richtig rührend wird. Die Egerländer Musikanten stimmen das Marschlied „Das Feuer brennt weiter“ an, und zur 19-Mann-Besetzung auf der Bühne stoßen all die anderen Musiker aus dem gut 30-köpfigen Egerländer-Pool, außerdem die Sängerinnen Katharina Praher und Theresa Gauß, Sänger Nick Loris, Moderator Edi Graf. Sie ehren damit den, der auf der Freilichtbühne in Altusried seinen Abschied nimmt: Ernst Hutter. Der Tenorhornist, Posaunist und Komponist spielte seit 40 Jahren bei dem legendären Blasorchester mit, 25 Jahre leitete er es. Nun hört der 67-jährige Allgäuer mit Wohnsitz Neuravensburg bei Wangen auf. Die Egerländer aber, die Ernst Mosch 1956 gegründet hat, machen weiter. Eine Ära geht zu Ende, einen Bruch aber soll es nicht geben.

