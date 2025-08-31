Icon Menü
Abschiedskonzert der Egerländer Musikanten in Altusried: So klingt das Finale von Ernst Hutter

Berührende Bilder

Rührender Schlussakkord zum Abschied von Ernst Hutter

Eine Ära ist zu Ende: Egerländer-Chef Ernst Hutter hört auf. Bei den Abschiedskonzerten in Altusried feiern seine Musikanten und das Publikum den 67-Jährigen.
Von Klaus-Peter Mayr
    Mit zwei Konzerten in Altusried ging bei den Egerländer Musikanten eine Ära zu Ende: Leiter und Tenorhornist Ernst Hutter hört auf.
    Mit zwei Konzerten in Altusried ging bei den Egerländer Musikanten eine Ära zu Ende: Leiter und Tenorhornist Ernst Hutter hört auf. Foto: Eddi Nothelfer

    Es geht auf zehn Uhr zu, als es richtig rührend wird. Die Egerländer Musikanten stimmen das Marschlied „Das Feuer brennt weiter“ an, und zur 19-Mann-Besetzung auf der Bühne stoßen all die anderen Musiker aus dem gut 30-köpfigen Egerländer-Pool, außerdem die Sängerinnen Katharina Praher und Theresa Gauß, Sänger Nick Loris, Moderator Edi Graf. Sie ehren damit den, der auf der Freilichtbühne in Altusried seinen Abschied nimmt: Ernst Hutter. Der Tenorhornist, Posaunist und Komponist spielte seit 40 Jahren bei dem legendären Blasorchester mit, 25 Jahre leitete er es. Nun hört der 67-jährige Allgäuer mit Wohnsitz Neuravensburg bei Wangen auf. Die Egerländer aber, die Ernst Mosch 1956 gegründet hat, machen weiter. Eine Ära geht zu Ende, einen Bruch aber soll es nicht geben.

