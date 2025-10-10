Irre Idee: Kunsthaus Bregenz verheimlicht, wer Werke der neuen Ausstellung geschaffen hat

Irre Ausstellungen haben die Kuratoren des Kunsthauses Bregenz schon oft präsentiert. Nun aber inszenieren sie etwas total Verrücktes. Bei der Schau, die an diesem Wochenende beginnt, gibt es keinen Autoren beziehungsweise keine Autorin. Er oder sie hat sich bei einem Kennenlernbesuch in Bregenz entschieden, die eigene Identität geheim zu halten. Kunsthaus-Direktor Thomas Trummer war zunächst überrascht und beschloss nach kurzem Nachdenken, das Spiel mitzumachen. Wobei es eben kein Spiel und kein Spaß sein soll, versichert Trummer. Es geht nicht um ein Rätselraten, bei dem irgendwann das Geheimnis gelüftet wird. Die Aktion ist purer Ernst. Die Kunsthaus-Mitarbeiter mussten sogar Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Das alles sei ein Wagnis, räumt der Direktor ein – sowohl für sein Kunsthaus als auch für die Künstlerin oder den Künstler.

