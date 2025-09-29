Das Chaos lässt nicht lange auf sich warten

„Auf der Suche nach dem Glück“ lautet das Motto des Landestheaters Schwaben in der Spielzeit 2025/26. Die Glückssuche als ureigener Antrieb im Leben oder als allgemeinmenschlicher, gesellschaftlicher „Motor“ steht daher im Mittelpunkt der Saison, sagt Intendantin Sarah Kohrs. Doch was ist Glück überhaupt? Ist es das Anhäufen von Geld? Ist es die Heirat des geliebten Partners? Ober vielleicht ist es auch einfach nur die Lust, Pizza und Pasta zu genießen, wie es der quirlige Truffaldino in „Der Diener
zweier Herren“ von Carlo Goldoni bevorzugt. Seit der Uraufführung 1746 in Mailand gilt die Komödie als wegweisendes Meisterwerk der Commedia dell’arte. Und genau diese grandiose Komödie pickt sich nun das Landestheater heraus, um gemäß dem eigenen Motto das Glück zu finden.
