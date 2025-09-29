Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Kultur im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Landestheater Schwaben in Memmingen startet mit klamaukiger Komödie „Der Diener zweier Herren“

Komödie im Landestheater Schwaben

Das Chaos lässt nicht lange auf sich warten

In Goldonis weltberühmter Komödie „Der Diener zweier Herren" suchen alle das Glück. Wie sie es im Landestheater Schwaben in Memmingen finden, ist höchst amüsant.
Von Helmut Hausner
    • |
    • |
    • |
    Im Goldoni-Klassiker „Diener zweier Herren“ geht das Landestheater Schwaben auf eine klamaukige Suche nach dem Glück.
    Im Goldoni-Klassiker „Diener zweier Herren“ geht das Landestheater Schwaben auf eine klamaukige Suche nach dem Glück. Foto: Karl Forster / LTS

    „Auf der Suche nach dem Glück“ lautet das Motto des Landestheaters Schwaben in der Spielzeit 2025/26. Die Glückssuche als ureigener Antrieb im Leben oder als allgemeinmenschlicher, gesellschaftlicher „Motor“ steht daher im Mittelpunkt der Saison, sagt Intendantin Sarah Kohrs. Doch was ist Glück überhaupt? Ist es das Anhäufen von Geld? Ist es die Heirat des geliebten Partners? Ober vielleicht ist es auch einfach nur die Lust, Pizza und Pasta zu genießen, wie es der quirlige Truffaldino in „Der Diener
    zweier Herren“ von Carlo Goldoni bevorzugt. Seit der Uraufführung 1746 in Mailand gilt die Komödie als wegweisendes Meisterwerk der Commedia dell’arte. Und genau diese grandiose Komödie pickt sich nun das Landestheater heraus, um gemäß dem eigenen Motto das Glück zu finden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden