Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten
Kultur im Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Landestheater Schwaben vor der neuen Spielzeit 2025/26 auf der Suche nach Glück und nach mehr Gastspielen

Landestheater Schwaben

Intendantin Sarah Kohrs: „Wir wollen öfter auswärts spielen“

Das Landestheater Schwaben hat sich für die kommende Spielzeit das Motto „Auf der Suche nach Glück“ gegeben. Es versucht aber auch, ganz andere Dinge zu realisieren.
Von Klaus-Peter Mayr
    • |
    • |
    • |
    Erfolgreiches Stück des Landestheaters: In der Kriminalkomödie „Die 39 Stufen“ geht es rund (hier mit Joël Dufey und Harald Schröpfer).
    Erfolgreiches Stück des Landestheaters: In der Kriminalkomödie „Die 39 Stufen“ geht es rund (hier mit Joël Dufey und Harald Schröpfer). Foto: Jürgen Bartenschlager

    Glück scheint derzeit ein rares Gut zu sein, zumindest wenn man die weltpolitische Lage betrachtet. Vielen Menschen schlägt das auf die Stimmung. Dem möchte das Landestheater Schwaben mit Sitz in Memmingen in der kommenden Spielzeit etwas entgegensetzen und hat sich als Motto „Auf der Suche nach dem Glück“ gegeben. Damit will Intendantin Sarah Kohrs in erster Linie ein „sehr menschliches Thema“ auf die Bühne ihres Theaters bringen. Schließlich sei die Suche nach persönlichem Glück, nach Erfolg und Erfüllung „die ureigenste Triebfeder unseres Lebens“. Aber es geht ihr eben auch um das negative Gefühl angesichts der politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen, erklärt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir wollen mit dem Motto auch ein Zeichen setzen gegen die allgemeine Stimmung.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden