Intendantin Sarah Kohrs: „Wir wollen öfter auswärts spielen“

Glück scheint derzeit ein rares Gut zu sein, zumindest wenn man die weltpolitische Lage betrachtet. Vielen Menschen schlägt das auf die Stimmung. Dem möchte das Landestheater Schwaben mit Sitz in Memmingen in der kommenden Spielzeit etwas entgegensetzen und hat sich als Motto „Auf der Suche nach dem Glück“ gegeben. Damit will Intendantin Sarah Kohrs in erster Linie ein „sehr menschliches Thema“ auf die Bühne ihres Theaters bringen. Schließlich sei die Suche nach persönlichem Glück, nach Erfolg und Erfüllung „die ureigenste Triebfeder unseres Lebens“. Aber es geht ihr eben auch um das negative Gefühl angesichts der politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen, erklärt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir wollen mit dem Motto auch ein Zeichen setzen gegen die allgemeine Stimmung.“

