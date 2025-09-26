Diskussion um Michel Friedman „Wenn die Rechte der Menschen nicht geachtet werden, gerät Demokratie in Gefahr“

Die Ausladung von Publizist Michel Friedman in Mecklenburg sorgt für Aufsehen. Jetzt holt ihn Kemptens Theater-Chefin Armbruster für eine Lesung ins Allgäu. Warum, erklärt sie im Interview.