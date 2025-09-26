„Wenn die Rechte der Menschen nicht geachtet werden, gerät Demokratie in Gefahr“

Frau Armbruster, die geplante Lesung von Michel Friedman in der Stadt Krütz in Mecklenburg ist abgesagt worden aus Angst vor drohenden Demonstrationen von Rechtsextremen und Hamas-Freunden. Sie haben Friedman ins Kemptener Theater eingeladen, damit er aus seinem neuen Buch liest und über jüdisches Leben in Deutschland spricht. Haben Sie negative Reaktionen erhalten?
ARMBRUSTER: Nein, ich habe keine negativen Reaktionen erhalten, sondern nur positive. Unser Publikum freut sich auf Michel Friedman.
Diskussion um Michel Friedman
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden