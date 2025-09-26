Icon Menü
Michel Friedman liest in Kempten. Theaterchefin Silvia Armbruster erkärt, warum sie ihn eingeladen hat

Diskussion um Michel Friedman

„Wenn die Rechte der Menschen nicht geachtet werden, gerät Demokratie in Gefahr“

Die Ausladung von Publizist Michel Friedman in Mecklenburg sorgt für Aufsehen. Jetzt holt ihn Kemptens Theater-Chefin Armbruster für eine Lesung ins Allgäu. Warum, erklärt sie im Interview.
Von Klaus-Peter Mayr
    Liest in Kempten: Publizist Michel Friedman.
    Liest in Kempten: Publizist Michel Friedman. Foto: Christophe Gateau/dpa

    Frau Armbruster, die geplante Lesung von Michel Friedman in der Stadt Krütz in Mecklenburg ist abgesagt worden aus Angst vor drohenden Demonstrationen von Rechtsextremen und Hamas-Freunden. Sie haben Friedman ins Kemptener Theater eingeladen, damit er aus seinem neuen Buch liest und über jüdisches Leben in Deutschland spricht. Haben Sie negative Reaktionen erhalten?
    ARMBRUSTER: Nein, ich habe keine negativen Reaktionen erhalten, sondern nur positive. Unser Publikum freut sich auf Michel Friedman.

