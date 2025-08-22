Icon Menü
Sommerfestival auf der Freilichtbühne Altusried mit Suzi Quatro, Howard Carpendale, Giovanni Zarrella und anderen

Open-Airs in Altusried

Von Rock bis Blasmusik: Diese Stars und Bands treten auf der Freilichtbühne in Altusried auf

Am 28. August eröffnet das Sommerfestival Altusried, zu dem 23.000 Musikfans erwartet werden. Mit dabei sind Größen der Rockmusik – und deutsche Schlagerstars.
Von Michael Dumler
    Von „Can the Can“ bis „Stumblin in“: Rockmusikerin Suzi Quatro bringt eine große Palette an Hits mit zum Sommerfestival auf der Altusrieder Freilichtbühne. Ihr Motto: „The Devil in me!“
    Von „Can the Can“ bis „Stumblin in“: Rockmusikerin Suzi Quatro bringt eine große Palette an Hits mit zum Sommerfestival auf der Altusrieder Freilichtbühne. Ihr Motto: „The Devil in me!“ Foto: Suzi Quatro/Semmel Concerts

    Mit Songs wie Can the Can, 48 Crash, Devil Gate Drive oder Stumblin‘ in wurde sie berühmt: Suzi Quatro eröffnet am Donnerstag, 28. August 2025, um 19.30 Uhr das Sommerfestival auf der Allgäuer Freilichtbühne in Altusried. 75 Jahre alt ist die Bassistin und Rockmusikerin aus dem US-amerikanischen Detroit. Weltweit hat sie über 55 Millionen Alben verkauft und ist immer für einen markigen Spruch gut. „Ich werde in den Ruhestand gehen, wenn ich auf die Bühne gehe, mit dem Hintern wackle – und es dann komplett ruhig bleibt“, hat sie mal in einem Interview gesagt. Schwer vorzustellen, dass es in Altusried ruhig bleiben wird, zumal 2400 Fans bereits Karten gekauft haben. Sommerfestival-Veranstalter Semmel Concerts rechnet in diesem Jahr mit insgesamt 23.000 Besucher. Neben Suzi Quatro treten diese Stars und bekannten Gruppen auf:

