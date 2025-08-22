Von Rock bis Blasmusik: Diese Stars und Bands treten auf der Freilichtbühne in Altusried auf

Mit Songs wie Can the Can, 48 Crash, Devil Gate Drive oder Stumblin‘ in wurde sie berühmt: Suzi Quatro eröffnet am Donnerstag, 28. August 2025, um 19.30 Uhr das Sommerfestival auf der Allgäuer Freilichtbühne in Altusried. 75 Jahre alt ist die Bassistin und Rockmusikerin aus dem US-amerikanischen Detroit. Weltweit hat sie über 55 Millionen Alben verkauft und ist immer für einen markigen Spruch gut. „Ich werde in den Ruhestand gehen, wenn ich auf die Bühne gehe, mit dem Hintern wackle – und es dann komplett ruhig bleibt“, hat sie mal in einem Interview gesagt. Schwer vorzustellen, dass es in Altusried ruhig bleiben wird, zumal 2400 Fans bereits Karten gekauft haben. Sommerfestival-Veranstalter Semmel Concerts rechnet in diesem Jahr mit insgesamt 23.000 Besucher. Neben Suzi Quatro treten diese Stars und bekannten Gruppen auf:
Open-Airs in Altusried
