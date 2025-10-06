Erinnerung an die „Zwölf Artikel“ von 1525: Wie drei Künstler Geschichte und Gegenwart verbinden

Vor 500 Jahren stand das Allgäu in Flammen. Auf den Feldern, zwischen Klöstern, Dörfern und Wäldern kämpften im Bauernkrieg von 1525/26 Tausende gegen Unterdrückung, Leibeigenschaft und Willkürherrschaft – und wurden blutig niedergeschlagen. Ihre Forderungen nach mehr Freiheit, mehr Mitbestimmung und mehr Gerechtigkeit hatten die aufständischen Bauern bei einer Versammlung in Memmingen in „Zwölf Artikeln“ aufgeschrieben, die heute als eine der frühesten Forderungen nach Freiheitsrechten in Europa gelten.
