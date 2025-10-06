Zeitgenössische Kunst im Allgäu Erinnerung an die „Zwölf Artikel“ von 1525: Wie drei Künstler Geschichte und Gegenwart verbinden

Die Schau "Spuren des Bauernkriegs...was bleibt" im Stadtmuseum Memmingen vereint Kunstprojekte, die an Originalschauplätzen zu sehen waren. Was draußen bleibt.