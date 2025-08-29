Konzert von Rockröhre Suzi Quatro Der Leder-Jumpsuit hängt noch lange nicht am Nagel: Suzi Quatro dreht in Altusried so richtig auf

Die heisere Stimme tönt kräftig, der Bass kracht, der Leder-Jumpsuit sitzt perfekt wie immer: Suzi Quatro, immerhin 75 Jahre alt, reißt das Publikum in Altusried mit.