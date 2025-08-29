Der Leder-Jumpsuit hängt noch lange nicht am Nagel: Suzi Quatro dreht in Altusried so richtig auf

„Wenn wir in dem Alter noch so fit sind, dann haben wir alles richtig gemacht.“ So lautete das Fazit einer Besucherin des Konzerts von Suzi Quatro zum Start des Sommerfestivals in Altusried. Auf der Freilichtbühne stellte das musikalische Unikum vom ersten Song „The Wild One“ an unmissverständlich klar, wer sie immer noch ist: die wilde Nudel, die krawallig aufdrehen kann, die aufstampft, mit dem Allerwertesten wackelt und in die Basssaiten haut, dass es knarzt.
Konzert von Rockröhre Suzi Quatro
