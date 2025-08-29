Icon Menü
Suzi Quatro in Altusried: Fulminanter Auftritt der 75-jährigen Rockröhre beim Sommerfestival auf der Freilichtbühne

Konzert von Rockröhre Suzi Quatro

Der Leder-Jumpsuit hängt noch lange nicht am Nagel: Suzi Quatro dreht in Altusried so richtig auf

Die heisere Stimme tönt kräftig, der Bass kracht, der Leder-Jumpsuit sitzt perfekt wie immer: Suzi Quatro, immerhin 75 Jahre alt, reißt das Publikum in Altusried mit.
Von Christian Gögler
    Sie dreht immer noch auf, obwohl sie 75 Jahre alt ist: Suzi Quatro beim Konzert in Altusried.
    Sie dreht immer noch auf, obwohl sie 75 Jahre alt ist: Suzi Quatro beim Konzert in Altusried.

    „Wenn wir in dem Alter noch so fit sind, dann haben wir alles richtig gemacht.“ So lautete das Fazit einer Besucherin des Konzerts von Suzi Quatro zum Start des Sommerfestivals in Altusried. Auf der Freilichtbühne stellte das musikalische Unikum vom ersten Song „The Wild One“ an unmissverständlich klar, wer sie immer noch ist: die wilde Nudel, die krawallig aufdrehen kann, die aufstampft, mit dem Allerwertesten wackelt und in die Basssaiten haut, dass es knarzt.

