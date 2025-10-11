Icon Menü
Laser-Influencerin Dina Reit spricht beim Erntedankempfang der IHK im Füssener Festspielhaus Neuschwanstein

Erntedankempfang der IHK

„Laser-Influencerin“ beim Erntedankempfang der IHK: „In der Nachfolge steckt eine Riesenchance“

Wie kann die Allgäuer Wirtschaft in Krisenzeiten stark bleiben? Darum ging es beim Erntedankempfang der IHK in Füssen. Was eine Firmenchefin und Influencerin rät.
Von Matthias Matz
    |
    |
    |
    Geschäftsführerin und Influencerin Dina Reit sprach beim Erntedankempfang der IHK über die Chancen, die ein Generationswechsel an der Spitze eines Unternehmens bietet.
    Geschäftsführerin und Influencerin Dina Reit sprach beim Erntedankempfang der IHK über die Chancen, die ein Generationswechsel an der Spitze eines Unternehmens bietet. Foto: Martina Diemand

    Sie ist im Mai 33 Jahre alt geworden, eine der wenigen Frauen an der Spitze eines Maschinenbauunternehmens und Influencerin. Dina Reit, Geschäftsführerin der Firma SK Laser GmbH, gilt als Shootingstar des deutschen Mittelstands. Am Donnerstag sprach sie beim Erntedankempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Regionalversammlungen Kaufbeuren/Ostallgäu sowie Kempten/Oberallgäu im Festspielhaus Neuschwanstein über Probleme und Herausforderungen des Mittelstands und darüber, wie der Generationswechsel in einem Unternehmen erfolgreich geregelt und als Innovationstreiber genutzt werden kann. „In der Nachfolge steckt eine Riesenchance“, lautete ihre Botschaft.

