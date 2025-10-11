„Laser-Influencerin“ beim Erntedankempfang der IHK: „In der Nachfolge steckt eine Riesenchance“

Sie ist im Mai 33 Jahre alt geworden, eine der wenigen Frauen an der Spitze eines Maschinenbauunternehmens und Influencerin. Dina Reit, Geschäftsführerin der Firma SK Laser GmbH, gilt als Shootingstar des deutschen Mittelstands. Am Donnerstag sprach sie beim Erntedankempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Regionalversammlungen Kaufbeuren/Ostallgäu sowie Kempten/Oberallgäu im Festspielhaus Neuschwanstein über Probleme und Herausforderungen des Mittelstands und darüber, wie der Generationswechsel in einem Unternehmen erfolgreich geregelt und als Innovationstreiber genutzt werden kann. „In der Nachfolge steckt eine Riesenchance“, lautete ihre Botschaft.

