Hier finden 2025 Leonhardi-Ritte im Allgäu statt

Um den 06. November, den Namenstag des Heiligen Leonhard von Limoges, finden überall in Süddeutschland Leonhardi-Ritte statt. Eindrucksvolle Blutreiter, zahlreiche Reitergruppen und teils historische Gespanne nehmen an diesem Umritt durchs Dorf teil. Auch in Allgäuer Gemeinden wird der Tag gefeiert:

Leonhardi-Ritt 2025 in Ittelsburg bei Bad Grönenbach

Pferdesegnung 2025 in Benningen bei Memmingen

Leonhardi-Ritt 2025 in Apfeltrach

Leonhardi-Ritt 2025 in Illerbeuren

Leonhardi-Ritt 2025 in Ittelsburg bei Bad Grönenbach

Am Sonntag, den 26. Oktober startet um 13 Uhr der diesjährige Leonhardi-Ritt in Ittelsburg, ein Gemeindeteil von Bad Grönenbach. Dieser zählt zu den bekanntesten Reiterprozessionen im Unterallgäu. Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus in Ittelsburg. Von dort reiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Feldkreuz im Falken an der Wasserreserve. Um 13 Uhr beginnt der Zug mit musikalischer Umrahmung über das Hintergsäng zum Falken. Etwa gegen 13.30 Uhr findet eine kleine Andacht mit Pferdesegnung statt, die von den Alphornbläsern begleitet wird.

Pferdesegnung 2025 in Benningen bei Memmingen

Auch in diesem Jahr wird es in Benningen keinen Leonhardi-Ritt geben. Dafür aber eine Pferdesegnung am Samstag, den 8. November um 14 Uhr in der Kapelle St. Leonhard. Die Verehrung des Heiligen Leonhard ist in der kleinen Gemeinde bei Memmingen tief verwurzelt. Als die Familie Bernhard im Juli 1944 die Bombardierung des nahegelegenen Flughafens in einem Luftschutzbunker überlebte, entstand ein Ort der Dankbarkeit. An der Stelle des Bunkers errichtete Karl Bernhard später eine Kapelle, die er dem Heiligen Leonhard widmete.

Leonhardi-Ritt 2025 in Apfeltrach

Am Samstag, den 08. November findet um 13:30 Uhr der diesjährige Leonhardi-Ritt in Apfeltrach statt. Weitere Informationen zum Programm sind bisher noch nicht bekannt.

Leonhardi-Ritt 2025 in Illerbeuren

Am 09. November um 13 Uhr lädt der Heimatdienst Illertal in Illerbeuren zum 40. Leonhardi-Ritt ein. Zahlreiche Reitergruppen und teils historische Gespanne nehmen an diesem Umritt durchs Dorf teil.

Ross und Reiter nehmen bis zu 100 Kilometer Anfahrt auf sich, um an dem Ritt teilzunehmen. Das Kirchenfest hat sich für Einheimische, Gäste und besonders für Pferdeliebhaber und -liebhaberinnen zu einem eindrucksvollen Leonhardi-Ritt entwickelt.,Er endet mit der Segnung durch Pfarrer Platthotam an der St. Leonhard-Kapelle im Freilichtmuseum Illerbeuren.

Den Umritt moderiert Klaus Schumacher aus Legau: Am Dorfplatz Illerbeuren kündigt er die vorbeiziehenden Gruppen an und erklärt die teils historischen Kutschen und warum Reiten im Damensattel eine wahre Herausforderung ist. Musikalisch begleitet wird der Umzug durch die örtlichen Musikkapellen. Am Dorfplatz, im Museumsgelände und im Saal des Gromerhofs bewirtet die Narrenzunft Illerwinkel.