Tragischer Unfall in Leutkirch: Polizeiauto erfasst Kind - Vierjähriger schwer verletzt

Ein vierjähriger Junge ist am Sonntagabend (21.9.2025) in Leutkirch im Allgäu bei einem Unfall mit einem Polizeifahrzeug schwer verletzt worden. Das Kind fuhr mit seinem Laufrad unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem Streifenwagen erfasst, teilt die Polizei in Ravensburg mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den kleinen Jungen in eine Klinik.

Am Montagvormittag teilte die Polizei auf Nachfrage mit, dass die Verletzungen nicht ganz so schlimm wie zunächst befürchtet seien. Weitere Details nannte ein Sprecher mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte des Jungen nicht.

Kurz vor 18.30 Uhr am Sonntagabend war eine Streife des Polizeireviers Leutkirch auf der Ottmannshofer Straße in Richtung Norden unterwegs. Im Bereich der Rosenstraße lief der Vierjährige nach bisherigen Ermittlungen plötzlich von rechts mit seinem Laufrad auf die Fahrbahn, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, das Polizeiauto erfasste das Kind. Der Junge zog wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Polizeiauto erfasst Kind: Großeinsatz nach Unfall in Leutkirch

Eine größere Anzahl von Sanitätskräften war im Einsatz, um sowohl das verletzte Kind zu versorgen als auch Angehörige und Zeugen nach dem Unfall in Leutkirch zu betreuen.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfallhergangs übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen, der den Unfallort und das Fahrzeug untersuchen wird.

Zum Unfallzeitpunkt war der Streifenwagen ohne Sondersignale unterwegs - es handelte sich um eine normale Streifenfahrt ohne Einsatz, teilt das Polizeipräsidium in Ravensburg abschließend mit.

Hier passierte der Unfall: Das ist Leutkirch im Allgäu

Leutkirch im Allgäu liegt im Landkreis Ravensburg im äußersten Südosten Baden-Württembergs, nahe der Grenze zu Bayern. Die Stadt befindet sich zwischen Memmingen und Wangen im Allgäu, nahe der Autobahn A96 sowie der Bahnstrecke München - Lindau - Zürich.

Mit über 24.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zählt Leutkirch zu den größeren Städten im Landkreis Ravensburg. Neben der Tradition als Allgäuer Handels- und Handwerksstadt hat sich Leutkirch in den vergangenen Jahren auch touristisch etabliert – unter anderem mit dem Center Parcs Ferienpark am Rande der Stadt, der viele Gäste aus Deutschland und den Nachbarländern anzieht.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Leutkirch im Allgäu

Einwohner : 24.285 (Stand: Anfang 2025)

Fläche : 174,97 Quadratkilometer

Lage : 654 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis : Ravensburg

Regierungsbezirk : Tübingen

Bundesland : Baden-Württemberg

Oberbürgermeister : Hans-Jörg Henle

Postleitzahl : 88299

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Leutkirch im Allgäu: Gotische Stadtpfarrkirche St. Martin, Bockturm, Pulverturm, Schloss Zeil, Center Parcs Allgäu, Hofgarten Stadthalle

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Leutkirch im Allgäu: Leutkircher Kinderfest, Gallusmarkt, Bockbierfest, Leutkircher Altstadtsommer, Sommerjazz im Stadtgarten, Leutkircher Klassikherbst

Homepage : www.leutkirch.de