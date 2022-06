Ein Heimspiel: Band KELA performt in Marktoberdorf zum ersten Mal eigene Songs

Bei einem Open-Air-Konzert im Eisstadion in Marktoberdorf spielt die orstansässige Band KELA erstmals eigene Songs live. Viele Besucher feiern bis in die Nacht.

„Besser hätten wir uns die öffentliche Live-Premiere unserer eigenen Songs bei diesem Heimspiel nicht wünschen können.“ Das sagten die Musiker der Band KELA nach ihrem Open-Air-Konzert im Eisstadion in Marktoberdorf. Auf einer Freifläche mit Bierzeltgarnituren und Stehtischen wurden alle Gäste zum Mitfeiern eingeladen. Fürs leibliche Wohl war mit Grill- und Pizzawagen gesorgt.

Bis in die Nacht feierten und tanzten die Besucher

Ein großer Dank von der Band ging an den Veranstalter „Eisplatz Marktoberdorf – Allgäu Amigos e. V.“, der sich um alles rund um das Fest gekümmert hatte. Das Wetter spielte mit und die Besucher konnten bis nachts zur Musik tanzen und die Bands feiern.

Die Vorband „In March“ mit fünf jungen Musikerinnen und Musikern aus dem Allgäu begeisterte mit ihren Rock- und Metal-Songs. Die Stimmung wurde aufgeheizt und nach einer kleinen Pause startete die Band KELA mit ihrem ersten Song „Unserleben“.

Nach der Pandemie steht KELA mit eigenen Songs auf der Bühne

Bereits hier sah man den fünf Jungs den Spaß an. Nach so langer Pause konnten sie endlich wieder vor einem großen Publikum spielen. Das Konzert hätte eigentlich schon vor zwei Jahren stattfinden sollen, was aufgrund der damaligen Infektionslage nicht möglich war. KELA stand diesmal aber nicht mehr als Cover-Band auf der Bühne, sondern mit ihren selbst geschriebenen Liedern.

Frontmann Martin Köhler, der der Band seinen Namen gibt („Köhler“, Allgäuerisch „Kela“), beschrieb bei einigen Songs, wie sie zustande gekommen sind. Das Lied „Rummel“ erzählt etwa von seiner Fahrt von Karlsruhe ins Allgäu, bei der er regelmäßig an einem Jahrmarkt vorbeigekommen ist. Dieser inspirierte ihn so, dass er auf dem Weg dorthin einen Song darüberschrieb. „Der Rummel zieht wieder durch die Stadt – von Donnerstag bis Montag Früh“, lauten die Worte im Refrain.

Auch tiefgründige Texte charakterisieren die Lieder. „Denn wer weiß, wie lange es Märchen gibt, in denen wir Hauptdarsteller sind“, lautet beispielsweise ein kurzer Abschnitt aus dem Lied „Märchen“. In der Zeit in Karlsruhe besuchte Köhler oft eine Bar, in der er ein Mädchen kennengelernt hatte. Über diese Abende in der Bar schrieb er den Song „Carambo“.

Zwischendurch bedankte sich Köhler immer wieder bei den Fans. „Es ist etwas komplett anderes, mit eigenen Songs hier oben zu stehen. Es ist unbeschreiblich, wenn ihr alle hier mitmacht, mitsingt und mit tanzt. Es ist so eine Power, die bei uns ankommt und es macht einfach nur Spaß.“

Ein Roadtrip sorgte für neue Songideen

Um auch Ideen für weitere Lieder zu haben, entschieden sich Martin Köhler und sein Bandkollege Korbinian Guggenmos für einen Road-Trip, um Songs darüber zu schreiben, was sie auf dieser Reise alles erleben. Den Sprinter, der ihnen für diesen besonderen Trip noch fehlte, bekamen sie von Holger Budjarek, dem Chef des Eisplatzes, wofür sie sich beim Konzert nochmals herzlich bedankten. Ihm wurde deshalb der Song „Zamboniman“ gewidmet. Auf ihrer Reise lernten beide auch ein Mädchen kennen, mit dem sie Musik machen konnten. Über dieses Mädchen handelte einer der ersten Songs bei dem Open-Air.

Die zahlreichen Besucher tanzten zu allen Liedern, bis es dunkel wurde. Viele standen vor der Bühne, klatschten frenetisch Beifall und verlangten nach Zugaben. Das Fazit der Band über diesen erfolgreichen Abend war äußerst positiv. Sie schwärmten von der ebenso coolen und entspannten wie friedlichen und teilweise ausgelassenen Stimmung. „Es ist ein wahnsinniges Gefühl, wenn Leute die eigenen Songs super finden, abfeiern und oft sogar mitsingen. Ein rundum gelungener und genialer Open-Air-Abend“, sagten Köhler, Guggenmos und ihre Mitstreiter.

