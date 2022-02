Unfall in Rettenbach - Stier verletzt Landwirt während Kalb-Geburt

In Rettenbach wurde ein Landwirt von einem Stier schwer verletzt. Er wollte ihn von einer gebärenden Kuh abdrängen.

18.02.2022 | Stand: 15:51 Uhr

Ein Landwirt in Rettenbach ist am Donnerstagvormittag im Stall von einem Stier verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren der Tierarzt und ein Landwirt in Rettenbach im Stall bei einer Kuh, die gerade kalbte. Dabei kam es laut Polizei zu Komplikationen, so dass Tierarzt und Landwirt der Kuh helfen mussten.

Daher wollte der 52-jährige Landwirt den Stier abdrängen, der sich wie die Kuh im Laufstall frei bewegen konnte. Der Polizei zufolge stieß der Stier den Landwirt gegen die Gitterstäbe im Stall. Der Landwirt verlor dadurch sein Bewusstsein und wurde von seiner Frau und dem Tierarzt aus der Gefahrenzone gezogen. Der 52-Jährige Landwirt wurde schwerverletzt mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.