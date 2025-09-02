"Tino darf nicht vergessen werden": Fotografen-Familie Heimhuber macht schwere Erkrankung öffentlich - viel Resonanz

Sportlich, beruflich erfolgreich, voller Tatendrang: Valentin „Tino“ Heimhuber aus Sonthofen hatte eine glänzende Zukunft vor sich. Nach einem Stipendium und wissenschaftlicher Tätigkeit an der Universität in Sydney wollte der Umweltingenieur mit Doktortitel ein eigenes Unternehmen gründen. Doch soweit kam es nicht. Der begeisterte Surfer, Snowboarder und Hobby-Fotograf ist seit über zwei Jahren ein Pflegefall. Der 38-Jährige leidet an der schlimmsten Form von ME/CFS.
Sonthofen
