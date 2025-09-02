Icon Menü
ME/CFS: 650.000 Menschen in Deutschland betroffen - Wie Familie Heimhuber aus dem Allgäu um ihren Sohn kämpft

Sonthofen

"Tino darf nicht vergessen werden": Fotografen-Familie Heimhuber macht schwere Erkrankung öffentlich - viel Resonanz

Valentin Heimhuber liebte Sport, seine Arbeit als Wissenschaftler und die Fotografie. Nun ist er Pflegefall. Diagnose: ME/CFS. Wie seine Familie um ihn kämpft.
Von Tobias Schuhwerk
    • |
    • |
    • |
    Valentin "Tino" Heimhuber liebte Sport, vor allem das Surfen. Heute ist er schwer erkrankt.
    Valentin "Tino" Heimhuber liebte Sport, vor allem das Surfen. Heute ist er schwer erkrankt. Foto: Familie Heimhuber

    Sportlich, beruflich erfolgreich, voller Tatendrang: Valentin „Tino“ Heimhuber aus Sonthofen hatte eine glänzende Zukunft vor sich. Nach einem Stipendium und wissenschaftlicher Tätigkeit an der Universität in Sydney wollte der Umweltingenieur mit Doktortitel ein eigenes Unternehmen gründen. Doch soweit kam es nicht. Der begeisterte Surfer, Snowboarder und Hobby-Fotograf ist seit über zwei Jahren ein Pflegefall. Der 38-Jährige leidet an der schlimmsten Form von ME/CFS.

